L'indice de peur et d'avidité d'aujourd'hui est de 69, et le sentiment du marché est toujours dans un état d'avidité.

PANews a rapporté le 10 août que selon les données d'Alternative, l'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies est passé à 69 aujourd'hui, contre 67 hier, et le sentiment du marché reste dans un état "avide".
Note : Le seuil de l'indice de panique est de 0-100, comprenant les indicateurs : volatilité (25%) + volume de trading du marché (25%) + activité sur les réseaux sociaux (15%) + études de marché (15%) + proportion du Bitcoin dans l'ensemble du marché (10%) + analyse des mots populaires sur Google (10%).
