Analyste : L'objectif de prix de l'ETH est maintenant de 20 000 $, ou pourrait atteindre un nouveau sommet historique d'ici 1 à 2 semaines

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 17:05
PANews a rapporté le 10 août que selon Cointelegraph, l'analyse des sentiments a augmenté à nouveau après qu'ETH ait franchi la barre des 4 000 $ pour la première fois depuis la fin de 2024. L'analyste Merlijn a déclaré que le prix d'ETH a ouvert un canal à la hausse, et le prix cible maximal actuel pourrait être fixé à 20 000 $. En outre, le trader BitBull a souligné que, poussés par des compressions de positions courtes à grande échelle et des achats institutionnels, les prix d'ETH pourraient être plus susceptibles d'atteindre de nouveaux sommets historiques. Si le prix de clôture hebdomadaire est supérieur à la fourchette de 4 100 $, un nouveau sommet historique pourrait être atteint dans un délai de 1 à 2 semaines. Il est rapporté que le précédent sommet d'ETH était d'environ 4 875 $, établi en novembre 2021.

