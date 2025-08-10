Le chef de la crypto à la Maison Blanche est mécontent que les principales banques américaines interdisent toujours aux plateformes de gestion de patrimoine d'accéder aux ETFs Bitcoin. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 17:18 Partager

PANews a rapporté le 10 août que David Sacks, le directeur de l'intelligence artificielle et de la cryptomonnaie à la Maison Blanche, a publié sur la plateforme X exprimant son mécontentement face au fait que de nombreuses banques américaines interdisent toujours aux plateformes de gestion d'actifs d'accéder aux ETFs Bitcoin. Il a écrit : "Pourquoi les principales banques américaines interdisent-elles ou restreignent-elles encore l'accès aux ETFs Bitcoin sur leurs plateformes de gestion d'actifs ? Est-ce le dernier vestige du 'dé-bancaire' ?"

Opportunité de marché Cours Whiterock (WHITE) $0.0001268 $0.0001268 $0.0001268 -1.39% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de Whiterock (WHITE) en temps réel Acheter du WHITE maintenant