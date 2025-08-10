CEXDEX+
Nouvelle Loi sur les Banques d'Investissement au Salvador Ouvre les Portes aux Produits Bitcoin

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/10 16:30
La nouvelle loi sur les banques d'investissement permettra aux "investisseurs sophistiqués" de profiter d'opportunités innovantes, qui peuvent inclure des produits basés sur le Bitcoin ou les cryptomonnaies émis pour rechercher des financements, ouvrant ainsi les portes à un écosystème crypto plus dynamique au Salvador.

La loi sur les banques d'investissement place le Bitcoin au premier plan au Salvador

La loi sur les banques d'investissement nouvellement approuvée vise à transformer le Salvador en un hub fintech en Amérique latine, incluant le Bitcoin et les actifs crypto comme une partie pertinente de cet avenir. La loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 7 août, reconnaît les banques d'investissement comme des structures différentes par rapport aux banques standard et leur permet d'offrir plus d'outils, comme le Bitcoin et les actifs crypto, pour attirer les "investisseurs sophistiqués".

Ces institutions, qui devront disposer d'un capital d'au moins 50 millions de dollars, s'adresseront à ce type d'investisseur, qui devra être certifié comme ayant des connaissances des marchés financiers et possédant au moins 250 000 dollars pour opérer.

Les nouvelles banques d'investissement s'adapteront à plusieurs cas d'utilisation, englobant les processus de collecte de fonds, offrant des opportunités de crédit et de financement, organisant des opérations de change, et établissant des garanties, parmi d'autres services complémentaires.

La loi stipule :

Cela suggère l'émission d'obligations tokenisées ou d'autres instruments qui pourraient accélérer les processus de collecte de fonds et de distribution d'actifs, des opérations qui étaient auparavant limitées aux institutions traditionnelles. Pour effectuer efficacement ces fonctions, les banques d'investissement auront la possibilité de s'appuyer sur des parties tierces pour gérer la garde et les opérations d'actifs numériques.

Dania González, une représentante du parti Nuevas Ideas (Nouvelles Idées) de Bukele, a expliqué que cela attirera d'importants capitaux au Salvador, offrant des opérations réglementées avec le Bitcoin, les stablecoins, l'or et les obligations tokenisées. Cela "aidera les entreprises, les gouvernements et d'autres organisations à obtenir des financements pour financer de grands projets, tels que la construction d'infrastructures publiques, le lancement de nouveaux produits ou l'expansion dans d'autres pays", a-t-elle ajouté.

Lire plus : La Bolivie et le Salvador signent un accord de coopération sur les actifs numériques

