AguilaTrades, une baleine, a commencé à shorter l'ETH avec un effet de levier de 25x il y a 20 minutes.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/10 18:18
Ethereum
ETH$3,257.77+0.69%

PANews a rapporté le 10 août que selon la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin, la baleine AguilaTrades a commencé à prendre une position courte sur ETH. Il a commencé à shorter ETH avec un effet de levier de 25x il y a 20 minutes et utilise actuellement des ordres TWAP (prix moyen pondéré par le temps) pour exécuter des ventes à découvert. L'ordre indique qu'il terminera la vente à découvert de 10 000 ETH (42 millions de yuans) en 3 heures.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

