AguilaTrades, une baleine, a commencé à shorter l'ETH avec un effet de levier de 25x il y a 20 minutes. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/10 18:18

PANews a rapporté le 10 août que selon la surveillance de l'analyste on-chain Yu Jin, la baleine AguilaTrades a commencé à prendre une position courte sur ETH. Il a commencé à shorter ETH avec un effet de levier de 25x il y a 20 minutes et utilise actuellement des ordres TWAP (prix moyen pondéré par le temps) pour exécuter des ventes à découvert. L'ordre indique qu'il terminera la vente à découvert de 10 000 ETH (42 millions de yuans) en 3 heures.

