Fone Network is a custom mobile blockchain & cryptocurrency in the DePIN, NFT & Al ecosystems. The Fone Network has implemented a bridge between the custom blockchain and the Binance Smart Chain to provide a seemless and secured trading integration.

Site officiel : https://fone.dev Livre blanc : https://fone-network.gitbook.io/whitepaper Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xf9eb6aE62A1e575E362Aa9E068aCf56F6d43500e