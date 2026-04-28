Tableau de conversion de MAGA en Shilling kenyan
Tableau de conversion de MAGA en KES
Tableau de conversion de KES en MAGA
- 1 MAGA2.23 KES
- 5 MAGA11.15 KES
- 10 MAGA22.29 KES
- 50 MAGA111.47 KES
- 100 MAGA222.94 KES
- 1,000 MAGA2,229.43 KES
- 5,000 MAGA11,147.13 KES
- 10,000 MAGA22,294.26 KES
- 1 KES0.4485 MAGA
- 5 KES2.242 MAGA
- 10 KES4.485 MAGA
- 50 KES22.42 MAGA
- 100 KES44.85 MAGA
- 1,000 KES448.5 MAGA
- 5,000 KES2,242 MAGA
- 10,000 KES4,485 MAGA
MAGA (MAGA) s'échange actuellement à 2.23 KES KSh, affichant une variation de 15.00% au cours des 24 dernières heures. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à KSh--, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de 0.00 KES KSh. Pour un aperçu plus détaillé des tendances en direct, des graphiques et des données historiques, consultez notre page dédiée au prix de MAGA.
0.00 KES
Offre en circulation
--
Volume de trading de sur 24 heures
0.00 KES
Capitalisation boursière de
15.00%
Changement de prix (1J)
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
Le graphique de tendance de MAGA en KES ci-dessus affiche à la fois le prix en temps réel et les mouvements historiques. Vous pouvez basculer entre différentes périodes — 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours et plus — pour analyser les tendances à court et à long terme, identifier les schémas du marché et suivre les fluctuations de MAGA par rapport au KES. Cet outil visuel aide à prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées. Pour obtenir les informations de marché les plus récentes, consultez le prix actuel de MAGA.
Résumé de conversion de MAGA en KES
Au | 1 MAGA = 2.23 KES | 1 KES = 0.4485 MAGA
Aujourd'hui, le taux de change pour 1 MAGA en KES est de 2.23 KES.
L'achat de 5 MAGA coûtera 11.15 KES et 10 MAGA sont évalués à 22.29 KES.
1 KES peut être échangé contre 0.4485 MAGA.
50 KES peut être converti en 22.42 MAGA, hors frais de plateforme ou de gaz.
Le taux de conversion de 1 MAGA en KES a changé de 0.00% au cours des 7 derniers jours.
Au cours des 24 dernières heures, le taux a fluctué de 15.00%, atteignant un maximum de 0 KES et un minimum de 0 KES.
Il y a un mois, la valeur de 1 MAGA était de 0 KES, ce qui représente une variation de -- de sa valeur actuelle.
Au cours des 90 derniers jours, MAGA a fluctué de 0 KES, ce qui a entraîné une modification de sa valeur de --.
Volatilité et tendances de conversion de MAGA en KES
Au cours des 24 dernières heures, MAGA (MAGA) a fluctué entre 0 KES et 0 KES, reflétant la volatilité du marché à court terme. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué entre un minimum de 1.03 KES et un maximum de 4.47 KES. Vous pouvez consulter les mouvements détaillés du prix de MAGA en KES ainsi que les données de volatilité sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et 90 jours dans le tableau ci-dessous.
|Dernières 24 heures
|7 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Forte
|KSh 1.29
|KSh 3.87
|KSh 3.87
|KSh 3.87
|Faible
|KSh 1.29
|KSh 0
|KSh 0
|KSh 0
|Moyenne
|KSh 1.29
|KSh 1.29
|KSh 1.29
|KSh 1.29
|Volatilité
|+43.86%
|+332.75%
|+332.75%
|+332.75%
|Variation
|+12.48%
|+120.88%
|+120.88%
|+120.88%
Prévisions du prix de MAGA en KES pour 2027 et 2030
Les perspectives de prix de MAGA sont influencées par la demande du marché, les tendances d'adoption, l'implication des institutions et les facteurs économiques globaux. En supposant un taux de croissance annuel projeté de 5 %, voici quelques prévisions possibles du prix de MAGA en KES pour les prochaines années :
Prévision du prix de MAGA pour 2027
D'ici 2027, MAGA pourrait atteindre environ KSh2.34, en supposant un taux de croissance annuel stable de 5 % par rapport au niveau de prix actuel.
Prévision du prix de MAGA pour 2030
D'ici 2030, MAGA pourrait atteindre environ KSh2.71 KES, en suivant le même modèle de croissance à long terme.
Ces estimations sont hypothétiques et destinées à fournir des indications de tendance, et non des conseils financiers. Pour plus d'informations, y compris les prévisions à court terme et les projections à long terme jusqu'en 2040, consultez notre Page de prédiction du prix de MAGA pour des perspectives de marché détaillées et des scénarios futurs.
Aperçu de MAGA
Aperçu de Shilling kenyan
Statistiques du marché de MAGA en KES
979,793,126
SOL
Taux de change actuel de MAGA en KES
Le prix de MAGA (MAGA) en direct est actuellement de KSh 0, avec une variation de 15.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MAGA en KES est de KSh 0 par MAGA.
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Le shilling kényan (KES), monnaie officielle du Kenya, représente bien plus qu'un simple moyen financier pour les transactions. Il est le symbole de l'indépendance économique, de la souveraineté et du riche patrimoine culturel de la nation. Introduit en 1966, le shilling kényan a remplacé le shilling d'Afrique de l'Est, marquant ainsi une étape majeure dans le parcours économique postcolonial du Kenya. Communément abrégé en KES et représenté par le symbole KSh, cette monnaie incarne à la fois les défis économiques et les aspirations du pays, servant d'indicateur crucial du pouls financier national.
Dans la vie quotidienne, le shilling kényan constitue l'épine dorsale des activités économiques du pays. Il est utilisé pour les salaires, les prix et les services, facilitant ainsi le commerce dans des secteurs clés tels que l'agriculture, le tourisme, l'industrie manufacturière et les services. La stabilité et la valeur de cette monnaie influencent directement la croissance économique et le bien-être des citoyens kényans. De plus, le shilling joue un rôle essentiel dans le commerce international, notamment pour les exportations kényanes telles que le thé, le café et les produits horticoles. Un taux de change stable est indispensable pour maintenir des prix d'exportation compétitifs et attirer les investissements étrangers.
La Banque centrale du Kenya est l'instance principale chargée de la gestion du shilling kényan. Elle met en œuvre des politiques monétaires visant à préserver la stabilité de la monnaie et à maîtriser l'inflation. Ces politiques sont essentielles pour favoriser un environnement économique favorable, encourager les investissements et garantir que la monnaie conserve son rôle de moyen d'échange fiable. Le rôle de la banque centrale dans la préservation de la stabilité du shilling témoigne de l'importance de cette monnaie dans le paysage financier et économique du Kenya.
Au-delà du contexte économique national, le shilling kényan joue également un rôle sur le marché financier mondial. Les transferts d'argent envoyés par les Kényans vivant à l'étranger, notamment en Amérique du Nord et en Europe, contribuent de manière significative à l'économie nationale. Ces fonds, convertis en shillings, soutiennent de nombreuses familles et constituent une source importante de revenus étrangers pour le pays.
La conception du shilling kényan revêt également une grande valeur culturelle et historique. Les billets et pièces portent les effigies du père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, puis de Mzee Jomo Kenyatta, ainsi que celles d'autres figures marquantes. On y trouve aussi diverses espèces sauvages, reflétant l'engagement du Kenya à préserver son patrimoine naturel et culturel. Ce symbolisme graphique rappelle constamment le riche passé de la nation ainsi que ses aspirations pour l'avenir.
Dans le domaine des monnaies numériques, le shilling kényan a également trouvé sa place. Par exemple, selon les données de conversion crypto-fiat de MEXC, l'une des paires de devises TRON les plus populaires est celle du TRX contre le KES. Cela illustre la pertinence de cette monnaie dans le monde en pleine évolution de la finance numérique, démontrant ainsi son adaptabilité et sa résilience face à un paysage financier en mutation. En conclusion, avec ses racines historiques riches et son rôle économique essentiel, le shilling kényan demeure un pilier central de l'identité économique du Kenya, tant au niveau local qu'international.
Paires de trading en MAGA disponibles sur MEXC
Au comptant
MAGA/USDT
|0.01
|Trader
Le tableau ci-dessus présente une liste des paires de trading au comptant en MAGA, couvrant les marchés où MAGA est échangé directement contre des cryptomonnaies majeures telles que l'USDT, l'USDC, et plus encore. Le trading au comptant permet aux utilisateurs d'acheter ou de vendre du MAGA aux prix de marché actuel sans effet de levier.
Contrats à terme
MAGAUSDTPerpétuel
|--
|Trader
Explorez les paires de contrats à terme en MAGA issues des contrats perpétuels les plus populaires, permettant d'ouvrir des positions longues et courtes. MEXC est une plateforme de référence en ce qui concerne les produits dérivés basés sur les cryptomonnaies, offrant des effets de levier pouvant atteindre 500x, une liquidité profonde et une large sélection de marchés des contrats à terme MAGA pour un trading stratégique.
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Pharos
PROS
0.00%
Staynex
STAY
+60.00%
XRP Healthcare AI
XRPHAI
+126.60%
Nock
NOCK
+235.40%
Unipeg
UPEG
+30.02%
Plus fortes hausses
Les plus fortes hausses crypto du jour
Polyhedra Network
ZKJ
+64.00%
Astrai
ASTRAI
+29.41%
ZEROBASE
ZBT
+26.56%
Gametaverse
GT
+10.90%
Highstreet
HIGH
+9.44%
MAGA et KES en termes d'USD : aperçu et analyses
MAGA (MAGA) vs USD : comparaison du marché
Aperçu du prix de MAGA
- Prix actuel (USD) : $0.01725
- Variation sur 7 jours : 0.00%
- Tendance sur 30 jours : --
Pourquoi les prix des cryptomonnaies fluctuent-ils ?
- Sentiment du marché : les actualités, les tendances sur les réseaux sociaux ou l'activité des baleines peuvent déclencher de fortes variations.
- Adoption et utilité : les mises à jour des réseaux, la croissance de l'utilisation ou les partenariats peuvent influencer la valeur à long terme.
- Macroéconomie : l'inflation, les taux d'intérêt et la force du dollar américain peuvent influencer la demande de cryptomonnaies.
- Changements réglementaires : les annonces des gouvernements ou des autorités financières influencent souvent le marché.
Pourquoi c'est important
- Une hausse du prix signifie que votre cryptomonnaie prend de la valeur, ce qui est avantageux pour les vendeurs.
- Une baisse du prix peut représenter une opportunité d'achat. Cependant, elle comporte également des risques.
USD : le benchmark mondial pour les prix des cryptomonnaies.
La plupart des cryptomonnaies, y compris MAGA, sont libellées en dollars américains (USD) sur les plateformes d'échange mondiales, quelle que soit votre monnaie locale.
Ainsi, que vous convertissiez vers KES ou pas, le prix en USD de MAGA demeure la référence principale du marché.
[Prix de MAGA] [MAGA vers USD]
Shilling kenyan (KES) vs USD : aperçu du marché
Aperçu du taux de change
- Taux actuel (KES/USD) : 0.007736954382723537
- Variation sur 7 jours : +0.87%
- Tendance sur 30 jours : +0.87%
Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ?
- Taux d'intérêt : les hausses ou baisses des taux par les banques centrales influencent le comportement des investisseurs.
- Inflation : une inflation plus faible aide une monnaie à conserver sa valeur.
- Indicateurs économiques : des données comme la croissance du PIB, l'emploi et la balance commerciale influencent la confiance.
- Sentiment du marché : les actualités, les changements réglementaires ou les bouleversements politiques peuvent entraîner des fluctuations rapides.
Pourquoi c'est important
- Un KES plus fort signifie que vous paierez moins pour obtenir la même quantité de MAGA.
- Une KES plus faible signifie que vous paierez plus, même si le prix de la cryptomonnaie en USD n'a pas changé.
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Qu'est-ce qui influence le taux de change de MAGA en KES ?
Le taux de change entre MAGA (MAGA) et Shilling kenyan (KES) est influencé par de nombreux facteurs, tant globaux que locaux. Comprendre ce qui impacte cette conversion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées si vous souhaitez trader ou investir en MAGA.
1. Sentiment du marché et actualités
Les marchés de cryptomonnaies sont très sensibles au sentiment. Les développements positifs, tels que des partenariats majeurs, une adoption accrue ou une couverture médiatique favorable, peuvent stimuler la demande et faire augmenter le taux MAGA/KES. À l'inverse, une presse négative, des problèmes de sécurité ou des actions réglementaires peuvent entraîner des baisses de prix.
2. Réglementation gouvernementale et clarté juridique
L'environnement réglementaire, tant dans les principaux marchés de la cryptomonnaie que dans les pays émetteurs de KES, joue un rôle majeur. Des politiques favorables peuvent renforcer la confiance et l'adoption, faisant ainsi monter les taux. En revanche, des réglementations restrictives ou peu claires introduisent souvent de l'incertitude sur le marché.
3. Force de la monnaie KES et indicateurs économiques locaux
Les facteurs économiques traditionnels, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la performance du PIB, influencent directement la force de KES. Lorsque KES s'affaiblit à cause de l'inflation ou de changements de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner vers des alternatives comme le MAGA, augmentant la demande et faisant ainsi grimper le taux de change.
4. Développements de la blockchain et de la technologie
Pour les cryptomonnaies comme MAGA, les améliorations technologiques telles que les mises à niveau du réseau, les solutions d'évolutivité ou l'expansion de l'écosystème entraînent souvent une adoption accrue et une hausse du prix. Ces évolutions peuvent renforcer la confiance des investisseurs et influencer positivement les taux de change.
5. Événements financiers mondiaux et tendances du marché
Les tendances macroéconomiques, telles que les craintes d'inflation mondiale, les tensions géopolitiques ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales peuvent inciter à privilégier les actifs numériques comme réserve de valeur. En période d'incertitude, la demande pour MAGA peut augmenter, ce qui impacte son taux de conversion en KES.
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Foire aux questions (FAQ)
Comment est calculé le taux de change de MAGA en KES ?
Le calcul du taux de change de MAGA en KES est basé sur la valeur actuelle de MAGA (souvent en USD ou USDT), convertie en KES à l'aide des taux de change de qualité institutionnelle. Ce taux reflète les prix du marché en temps réel, issus de sources de liquidité mondiales importantes.
Pourquoi le taux de change MAGA/KES fluctue-t-il si fréquemment ?
Le taux de change de MAGA en KES fluctue si fréquemment car MAGA et Shilling kenyan sont constamment influencés par l'actualité mondiale, l'offre et la demande, ainsi que par l'activité du marché. Leurs prix peuvent donc évoluer toutes les quelques secondes, surtout en période de forte volatilité.
Quelle est la différence entre le taux affiché et celui que je reçois réellement lors de la conversion ?
Le taux de change de MAGA en KES affiché est en temps réel et reflète les conditions du marché. Cependant, le taux de conversion réel peut varier légèrement en raison du glissement, des délais réseau ou des écarts appliqués par la plateforme au moment de l'exécution.
Le taux de change de MAGA en KES peut-il varier d'une plateforme à l'autre ?
Oui. Des différences de prix peuvent survenir en raison des variations de volume de trading, de liquidité, de la demande régionale et de la structure des frais sur les différentes plateformes.
Pourquoi le taux de change de MAGA en KES peut-il être plus élevé ou plus bas aujourd'hui par rapport à hier ?
Les taux peuvent varier en raison de plusieurs facteurs. Cela inclut les actualités macroéconomiques, le sentiment des investisseurs, les annonces des banques centrales, les rapports sur l'inflation, ou des événements spécifiques aux cryptomonnaies tels que les mises à jour de protocoles ou les approbations d'ETFs.
Faut-il convertir MAGA en KES maintenant ou attendre un meilleur moment ?
Il n'existe pas de moment « idéal » garanti. Consultez les tendances des prix, examinez les données historiques et prenez en compte à la fois les facteurs économiques mondiaux et le sentiment du marché pour vous aider à prendre votre décision.
Quels outils peuvent m'aider à optimiser le moment de conversion de MAGA en KES ?
Les graphiques en temps réel, les moyennes mobiles, les tendances de volume, le RSI et les actualités du marché fournissent tous des signaux utiles. Certains utilisateurs configurent également des alertes de prix pour agir à des seuils clés.
Comment puis-je comprendre l'évolution de MAGA par rapport à KES sur le long terme ?
Vous pouvez suivre la tendance du prix de MAGA par rapport à KES en utilisant le graphique interactif sur cette page pour comparer les prix historiques, repérer les tendances et identifier les zones de volatilité passées.
Comment les actualités et les réglementations influencent-elles le taux MAGA/KES ?
Oui. La réglementation locale, les données sur l'inflation, les variations des taux d'intérêt ou les événements géopolitiques peuvent renforcer ou affaiblir KES, ce qui influence le taux de conversion même si MAGA reste stable.
Quels événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent influencer le taux de change de MAGA en KES
Les halvings de MAGA, les mises à jour d'Ethereum, les mouvements des baleines, les approbations d'ETFs et les listings sur les plateformes d'échange entraînent souvent des hausses ou des baisses de prix, ce qui impacte directement le taux de MAGA en KES.
Puis-je comparer le taux de MAGA en KES avec d'autres devises ?
Oui. Notre convertisseur vous permet de basculer facilement entre d'autres monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies afin de trouver les taux de conversion les plus avantageux.
Comment savoir si le taux de MAGA en KES est juste ?
Vérifiez simplement le taux par rapport aux principaux indices du marché ou sur plusieurs plateformes d'échange. Notre convertisseur utilise des données agrégées en temps réel pour garantir des prix compétitifs.
Quelle est la meilleure façon de suivre le taux de MAGA en KES sur la journée ?
Ajoutez cette page ou la page du prix de MAGA à vos favoris, et utilisez le graphique du prix en direct pour suivre les mouvements intrajournaliers et repérer les points d'entrée potentiels.
Le taux de conversion de MAGA en KES est-il affecté par les week-ends ou les jours fériés ?
Bien que les cryptomonnaies se négocient 24h/24 et 7j/7, la liquidité et l'activité des marchés en KES peuvent ralentir les week-ends ou les jours fériés, ce qui peut élargir les spreads ou réduire la stabilité des prix.
Puis-je définir un prix cible de MAGA en KES et effectuer la conversion lorsque ce prix est atteint ?
Bien que le convertisseur n'exécute pas les transactions, vous pouvez configurer des alertes ou utiliser des ordres Limit sur la plateforme de trading de MEXC pour automatiser l'exécution des ordres en fonction des prix cibles.
Où puis-je en savoir plus sur ce qui influence MAGA et Shilling kenyan ?
Consultez la page ci-dessus pour des analyses approfondies des facteurs macroéconomiques, des moteurs du marché et des performances historiques du MAGA et de la livre sterling.
Quelle est la différence entre la conversion de MAGA en KES et le trading ?
La conversion correspond à une vérification de valeur 1:1. Cela signifie que vous convertissez vos KES contre une quantité de MAGA d'une valeur équivalente. Le trading, en revanche, consiste à acheter ou vendre sur le marché ouvert, avec généralement plus de contrôle (et de risques) grâce à des outils comme les ordres Limit et l'effet de levier.
Le taux de MAGA en KES est-il une référence courante pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
La plupart des investisseurs surveillent les prix de MAGA en USD ou en stablecoins comme l'USDT, qui servent de référence mondiale. Cependant, le taux MAGA/KES peut être utile pour les utilisateurs souhaitant évaluer la valeur réelle, se couvrir contre les fluctuations de la monnaie locale ou planifier des retraits en espèces spécifiques à leur région.
Quel est l'impact des événements économiques majeurs sur le taux de MAGA en KES ?
Lors des rapports sur l'inflation, des hausses de taux ou en période de crise, la volatilité des monnaies fiduciaires augmente. Selon la réaction des investisseurs mondiaux, cela peut affaiblir ou renforcer KES par rapport aux cryptomonnaies.
Comment MEXC s'assure que le taux de MAGA en KES est exact et compétitif ?
MEXC regroupe les taux provenant de vastes pools de liquidité mondiaux, applique des spreads réduits et met à jour les prix en temps réel pour refléter les conditions actuelles du marché, garantissant ainsi l'équité et la transparence.
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Avertissement
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.