Le dram arménien, souvent symbolisé par AMD, est la monnaie officielle de l'Arménie, un pays eurasiatique situé dans la région du Caucase méridional. Introduit à l'époque moderne, le dram joue un rôle central dans l'économie arménienne et est utilisé dans les transactions quotidiennes, allant des achats locaux en épicerie aux opérations commerciales à grande échelle. Son utilisation témoigne de l'indépendance économique du pays et constitue un élément essentiel du système financier arménien.

Le dram arménien est émis et régulé par la Banque centrale d'Arménie, qui est l'autorité monétaire principale du pays. Parmi les responsabilités de la Banque centrale figurent le maintien de la stabilité du dram, la maîtrise de l'inflation ainsi que la garantie du bon fonctionnement du système de paiement national. L'utilisation du dram dans les transactions financières offre une mesure de la santé et de la stabilité économiques du pays.

En ce qui concerne les dénominations, le dram arménien est divisé en unités plus petites appelées « luma », bien qu'elles soient rarement utilisées en raison de leur faible valeur. Les billets sont disponibles en plusieurs dénominations, ce qui permet au dram de s'adapter à une large gamme de transactions économiques. Des pièces de monnaie circulent également, même si elles sont moins couramment employées que les billets.

L'utilisation du dram arménien dépasse les seules transactions physiques. Il est également employé dans les transactions numériques, telles que les achats en ligne et les virements électroniques. La croissance de l'économie numérique en Arménie a entraîné une augmentation de l'utilisation du dram sous forme numérique, suivant ainsi les tendances mondiales vers les monnaies numériques et les transactions sans espèces.

Sur le marché international des changes, le dram arménien est négocié contre d'autres devises mondiales. Le taux de change du dram par rapport aux autres monnaies peut fluctuer en fonction de divers facteurs, notamment les conditions économiques, les taux d'intérêt et la stabilité politique. Cela fait du dram arménien une composante intégrante du système financier mondial.

En résumé, le dram arménien est bien plus qu'un simple moyen d'échange. Il est le symbole de la souveraineté économique de l'Arménie, un outil de stabilité financière et un acteur clé dans l'économie numérique naissante du pays. En tant que monnaie officielle, il est profondément ancré dans la vie économique de l'Arménie et joue un rôle crucial dans son système financier.