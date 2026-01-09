Le metical mozambicain est la monnaie officielle du Mozambique, un pays situé en Afrique australe et orientale. La monnaie est désignée par le symbole « MT » et son code ISO est « MZN ». Le metical se divise en 100 centavos, à l'instar de nombreuses autres monnaies mondiales qui sont également subdivisées en unités plus petites. En tant que monnaie officielle du pays, le metical joue un rôle crucial dans l'économie nationale : il sert de moyen d'échange pour les biens et services, d'unité de compte permettant de mesurer la valeur économique des articles, et de réserve de valeur pour l'épargne.

Le metical est émis et régulé par la Banque du Mozambique, la banque centrale du pays. Les décisions de politique monétaire de cette banque, telles que la fixation des taux d'intérêt et le contrôle de la masse monétaire, peuvent avoir un impact significatif sur la valeur du metical. Ces décisions sont influencées par divers facteurs économiques, notamment l'inflation, la croissance économique et les taux de change extérieurs, entre autres.

Dans la vie économique quotidienne, le metical mozambicain est utilisé pour un large éventail de transactions, allant de l'achat de biens et services courants aux opérations commerciales et aux investissements. Il est également employé sur le marché des changes du pays, où il est échangé contre d'autres devises. Ce marché joue un rôle clé dans la détermination du taux de change du metical, ce qui affecte le coût des importations et des exportations et peut influencer la balance commerciale du pays.

Bien qu'il soit la monnaie officielle du Mozambique, le metical n'est pas largement utilisé en dehors du pays. Cela tient, en partie, aux défis économiques du pays et à la relative instabilité de cette monnaie. Par conséquent, les entreprises et les investisseurs internationaux engagés dans des transactions avec le Mozambique recourent souvent à d'autres devises plus stables et reconnues au niveau international, comme le dollar américain ou l'euro.

En résumé, le metical mozambicain constitue un élément essentiel de l'économie mozambicaine, facilitant les transactions économiques et servant de mesure clé de la santé économique du pays. Sa valeur est influencée par une série de facteurs économiques ainsi que par les décisions de politique monétaire prises par la Banque du Mozambique. Bien qu'il ne soit pas largement utilisé hors des frontières du pays, le metical reste une monnaie d'une importance majeure à l'intérieur des limites du Mozambique.