Tableau de conversion de Script Network en United States Dollar
Tableau de conversion de SCPT en USD
- 1 SCPT0.00 USD
- 2 SCPT0.00 USD
- 3 SCPT0.00 USD
- 4 SCPT0.00 USD
- 5 SCPT0.00 USD
- 6 SCPT0.00 USD
- 7 SCPT0.00 USD
- 8 SCPT0.00 USD
- 9 SCPT0.00 USD
- 10 SCPT0.00 USD
- 50 SCPT0.02 USD
- 100 SCPT0.04 USD
- 1,000 SCPT0.42 USD
- 5,000 SCPT2.12 USD
- 10,000 SCPT4.24 USD
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de Script Network en United States Dollar (SCPT en USD) pour une large gamme de valeurs, de 1 SCPT à 10,000 SCPT. Il fournit une référence rapide pour les montants de SCPT les plus consultés en utilisant les derniers taux du marché en USD. Cela est utile pour estimer les valeurs allant de petites transactions à de grandes détentions. Si vous recherchez des conversions personnalisées de SCPT en USD, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
Tableau de conversion de USD en SCPT
- 1 USD2,360 SCPT
- 2 USD4,721 SCPT
- 3 USD7,082 SCPT
- 4 USD9,442 SCPT
- 5 USD11,803 SCPT
- 6 USD14,164 SCPT
- 7 USD16,524 SCPT
- 8 USD18,885 SCPT
- 9 USD21,246 SCPT
- 10 USD23,606 SCPT
- 50 USD118,034 SCPT
- 100 USD236,069 SCPT
- 1,000 USD2,360,694 SCPT
- 5,000 USD11,803,470 SCPT
- 10,000 USD23,606,940 SCPT
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de United States Dollar en Script Network (USD en SCPT) pour une large gamme de montants, de 1 USD à 10,000 USD. Il sert de référence rapide pour voir combien de Script Network vous pouvez obtenir aux taux actuels en fonction des montants de USD les plus utilisés. Pour des valeurs personnalisées non répertoriées, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
Script Network (SCPT) s'échange actuellement à 0.00 USD $, affichant une variation de 3.06% au cours des 24 dernières heures. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à $31.11K, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de 288.39K USD $. Pour un aperçu plus détaillé des tendances en direct, des graphiques et des données historiques, consultez notre page dédiée au prix de Script Network.
680.81M USD
Offre en circulation
31.11K
Volume de trading de sur 24 heures
288.39K USD
Capitalisation boursière de
3.06%
Changement de prix (1J)
$ 0.0004426
Haut 24 h
$ 0.0003812
Bas 24 h
Le graphique de tendance de SCPT en USD ci-dessus affiche à la fois le prix en temps réel et les mouvements historiques. Vous pouvez basculer entre différentes périodes — 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours et plus — pour analyser les tendances à court et à long terme, identifier les schémas du marché et suivre les fluctuations de Script Network par rapport au USD. Cet outil visuel aide à prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées. Pour obtenir les informations de marché les plus récentes, consultez le prix actuel de Script Network.
Résumé de conversion de SCPT en USD
Au | 1 SCPT = 0.00 USD | 1 USD = 2,360 SCPT
Aujourd'hui, le taux de change pour 1 SCPT en USD est de 0.00 USD.
L'achat de 5 SCPT coûtera 0.00 USD et 10 SCPT sont évalués à 0.00 USD.
1 USD peut être échangé contre 2,360 SCPT.
50 USD peut être converti en 118,034 SCPT, hors frais de plateforme ou de gaz.
Le taux de conversion de 1 SCPT en USD a changé de -2.42% au cours des 7 derniers jours.
Au cours des 24 dernières heures, le taux a fluctué de 3.06%, atteignant un maximum de 0.00044260442604426045 USD et un minimum de 0.0003812038120381204 USD.
Il y a un mois, la valeur de 1 SCPT était de 0.00044590445904459043 USD, ce qui représente une variation de -5.01% de sa valeur actuelle.
Au cours des 90 derniers jours, SCPT a fluctué de -0.000007000070000700006 USD, ce qui a entraîné une modification de sa valeur de -1.63%.
Tout savoir sur Script Network (SCPT)
Maintenant que vous avez calculé le prix de Script Network (SCPT), vous pouvez en apprendre davantage sur Script Network directement sur MEXC. Explorez le passé, le présent et l'avenir de SCPT. Découvrez son plus haut niveau historique, comment acheter du Script Network, les paires de trading et plus encore.
Volatilité et tendances de conversion de SCPT en USD
Au cours des 24 dernières heures, Script Network (SCPT) a fluctué entre 0.0003812038120381204 USD et 0.00044260442604426045 USD, reflétant la volatilité du marché à court terme. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué entre un minimum de 0.0003786037860378604 USD et un maximum de 0.00044260442604426045 USD. Vous pouvez consulter les mouvements détaillés du prix de SCPT en USD ainsi que les données de volatilité sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et 90 jours dans le tableau ci-dessous.
|Dernières 24 heures
|7 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Forte
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Faible
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Moyenne
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilité
|+16.11%
|+14.74%
|+43.19%
|+91.16%
|Variation
|+11.12%
|-2.41%
|-5.00%
|-1.67%
Prévisions de prix de Script Network en USD pour 2026 et 2030
Les perspectives de prix de Script Network sont influencées par la demande du marché, les tendances d'adoption, l'implication des institutions et les facteurs économiques globaux. En supposant un taux de croissance annuel projeté de 5 %, voici quelques prévisions possibles du prix de SCPT en USD pour les prochaines années :
Prévision du prix de SCPT pour 2026
D'ici 2026, Script Network pourrait atteindre environ $0.00 USD, en supposant une croissance annuelle constante a partir du niveau de prix actuel.
Prévision du prix de SCPT pour 2030
D'ici 2030, SCPT pourrait atteindre environ $0.00 USD, en suivant le même modèle de croissance à long terme.
Ces estimations sont hypothétiques et destinées à fournir des indications de tendance, et non des conseils financiers. Pour plus d'informations, y compris les prévisions à court terme et les projections à long terme jusqu'en 2040, consultez notre Page de prédiction du prix de Script Network pour des perspectives de marché détaillées et des scénarios futurs.
Paires de trading en SCPT disponibles sur MEXC
Au comptant
SCPT/USDT
|Trader
Le tableau ci-dessus présente une liste des paires de trading au comptant en SCPT, couvrant les marchés où Script Network est échangé directement contre des cryptomonnaies majeures telles que l'USDT, l'USDC, et plus encore. Le trading au comptant permet aux utilisateurs d'acheter ou de vendre du SCPT aux prix de marché actuel sans effet de levier.
Contrats à terme
Explorez les paires de contrats à terme en SCPT issues des contrats perpétuels les plus populaires, permettant d'ouvrir des positions longues et courtes. MEXC est une plateforme de référence en ce qui concerne les produits dérivés basés sur les cryptomonnaies, offrant des effets de levier pouvant atteindre 500x, une liquidité profonde et une large sélection de marchés des contrats à terme Script Network pour un trading stratégique.
Apprenez comment acheter du Script Network
Vous souhaitez ajouter Script Network à votre portefeuille ? Que vous débutiez ou que vous cherchiez à élargir vos actifs, MEXC facilite l'achat de cryptomonnaies par carte bancaire, virement bancaire, marchés peer-to-peer (P2P), trading au comptant et diverses autres options.
Découvrez le guide complet : Comment acheter du Script Network › ou Commencez dès maintenant ›
SCPT et l'USD : pertinence du marché, aperçu et analyses
Dollar américain (USD) vs autres monnaies fiduciaires : aperçu du marché
Aperçu des taux de change des 3 principales paires en USD
- Taux actuel (USD/GBP) : 0.755005
- Variation sur 7 jours : +0.03%
- Tendance sur 30 jours : +0.03%
- Taux actuel (USD/EUR) : 0.86264
- Variation sur 7 jours : -0.61%
- Tendance sur 30 jours : -0.61%
- Taux actuel (USD/RUB) : 78.495294
- Variation sur 7 jours : +1.88%
- Tendance sur 30 jours : +1.88%
Ce que vous devez savoir sur l'USD
- Le dollar américain est la monnaie fiduciaire la plus utilisée pour les achats et paiements liés aux cryptomonnaies.
- Le dollar américain reste la monnaie de référence mondiale.
- Les mouvements du marché sur les paires EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD et autres reflètent directement la force du dollar américain.
Pourquoi les taux de change du dollar américain fluctuent-ils ?
- Politique de la Réserve fédérale : les variations des taux d'intérêt aux États-Unis influencent fortement les flux de capitaux mondiaux.
- Données sur l'inflation : une baisse de l'inflation aux États-Unis renforce le pouvoir d'achat du dollar américain à l'échelle mondiale.
- Indicateurs économiques : le PIB des États-Unis, les chiffres du chômage et les balances commerciales influencent la confiance des investisseurs à l'échelle mondiale.
- Sentiment mondial : des événements comme les tensions géopolitiques, les fluctuations des prix des matières premières ou les annonces politiques peuvent faire renforcer ou affaiblir le dollar américain par rapport à d'autres monnaies fiduciaires.
L'importance pour les cryptomonnaies
Comme la plupart des cryptomonnaies, notamment le BTC et l'ETH, sont cotées en dollars américains, les variations du taux de l'USD par rapport aux autres devises influencent directement les taux de conversion pour les traders internationaux.
- Un dollar américain plus fort signifie que les acheteurs étrangers doivent dépenser davantage de leur monnaie locale pour acheter du SCPT.
- Un dollar plus faible rend SCPT relativement moins cher pour les investisseurs non américains, même si son prix en dollars reste inchangé.
Vous voulez profiter du taux actuel ?
Achetez du SCPT en toute sécurité avec des USD via nos canaux d'achat de cryptomonnaies.
Qu'est-ce qui influence le taux de change de SCPT en USD ?
Le taux de change entre Script Network (SCPT) et United States Dollar (USD) est influencé par de nombreux facteurs, tant globaux que locaux. Comprendre ce qui impacte cette conversion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées si vous souhaitez trader ou investir en SCPT.
1. Sentiment du marché et actualités
Les marchés de cryptomonnaies sont très sensibles au sentiment. Les développements positifs, tels que des partenariats majeurs, une adoption accrue ou une couverture médiatique favorable, peuvent stimuler la demande et faire augmenter le taux SCPT/USD. À l'inverse, une presse négative, des problèmes de sécurité ou des actions réglementaires peuvent entraîner des baisses de prix.
2. Réglementation gouvernementale et clarté juridique
L'environnement réglementaire, tant dans les principaux marchés de la cryptomonnaie que dans les pays émetteurs de USD, joue un rôle majeur. Des politiques favorables peuvent renforcer la confiance et l'adoption, faisant ainsi monter les taux. En revanche, des réglementations restrictives ou peu claires introduisent souvent de l'incertitude sur le marché.
3. Force de la monnaie USD et indicateurs économiques locaux
Les facteurs économiques traditionnels, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la performance du PIB, influencent directement la force de USD. Lorsque USD s'affaiblit à cause de l'inflation ou de changements de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner vers des alternatives comme le SCPT, augmentant la demande et faisant ainsi grimper le taux de change.
4. Développements de la blockchain et de la technologie
Pour les cryptomonnaies comme Script Network, les améliorations technologiques telles que les mises à niveau du réseau, les solutions d'évolutivité ou l'expansion de l'écosystème entraînent souvent une adoption accrue et une hausse du prix. Ces évolutions peuvent renforcer la confiance des investisseurs et influencer positivement les taux de change.
5. Événements financiers mondiaux et tendances du marché
Les tendances macroéconomiques, telles que les craintes d'inflation mondiale, les tensions géopolitiques ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales peuvent inciter à privilégier les actifs numériques comme réserve de valeur. En période d'incertitude, la demande pour SCPT peut augmenter, ce qui impacte son taux de conversion en USD.
Convertir du SCPT en USD instantanément
Utilisez notre convertisseur en de SCPT en USD temps réel pour suivre les derniers taux. Que vous planifiiez une transaction ou surveilliez les tendances du marché, notre outil fournit des prix actualisés à la minute et des graphiques historiques pour vous aider à rester informé.
Comment convertir du SCPT en USD ?
Saisissez le montant de SCPT
Commencez par saisir le montant de SCPT que vous souhaitez convertir en USD à l'aide de notre convertisseur en temps réel. Le système calcule instantanément la valeur sur la base du dernier taux du marché. Vous pouvez également choisir une autre cryptomonnaie ou monnaie fiduciaire si nécessaire.
Consultez le taux en direct de SCPT en USD
Découvrez le taux de change de SCPT en USD le plus précis et le plus récent. Pour prendre de meilleures décisions, parcourez le reste de la page afin de comprendre ce qui influence le taux de conversion et explorez davantage d'analyses sur SCPT et USD.
Convertissez ou Commencez dès maintenant sur MEXC
Prêt à ajouter SCPT à votre portefeuille ? Découvrez comment acheter du SCPT grâce à notre guide du débutant étape par étape, ou inscrivez-vous sur MEXC pour commencer à trader instantanément. MEXC propose l'une des plus larges sélections de cryptomonnaies, avec des taux compétitifs et des frais bas.
Foire aux questions (FAQ)
Comment est calculé le taux de change de SCPT en USD ?
Le calcul du taux de change de SCPT en USD est basé sur la valeur actuelle de SCPT (souvent en USD ou USDT), convertie en USD à l'aide des taux de change de qualité institutionnelle. Ce taux reflète les prix du marché en temps réel, issus de sources de liquidité mondiales importantes.
Pourquoi le taux de change SCPT/USD fluctue-t-il si fréquemment ?
Le taux de change de SCPT en USD fluctue si fréquemment car Script Network et United States Dollar sont constamment influencés par l'actualité mondiale, l'offre et la demande, ainsi que par l'activité du marché. Leurs prix peuvent donc évoluer toutes les quelques secondes, surtout en période de forte volatilité.
Quelle est la différence entre le taux affiché et celui que je reçois réellement lors de la conversion ?
Le taux de change de SCPT en USD affiché est en temps réel et reflète les conditions du marché. Cependant, le taux de conversion réel peut varier légèrement en raison du glissement, des délais réseau ou des écarts appliqués par la plateforme au moment de l'exécution.
Le taux de change de SCPT en USD peut-il varier d'une plateforme à l'autre ?
Oui. Des différences de prix peuvent survenir en raison des variations de volume de trading, de liquidité, de la demande régionale et de la structure des frais sur les différentes plateformes.
Pourquoi le taux de change de SCPT en USD peut-il être plus élevé ou plus bas aujourd'hui par rapport à hier ?
Les taux peuvent varier en raison de plusieurs facteurs. Cela inclut les actualités macroéconomiques, le sentiment des investisseurs, les annonces des banques centrales, les rapports sur l'inflation, ou des événements spécifiques aux cryptomonnaies tels que les mises à jour de protocoles ou les approbations d'ETFs.
Faut-il convertir SCPT en USD maintenant ou attendre un meilleur moment ?
Il n'existe pas de moment « idéal » garanti. Consultez les tendances des prix, examinez les données historiques et prenez en compte à la fois les facteurs économiques mondiaux et le sentiment du marché pour vous aider à prendre votre décision.
Quels outils peuvent m'aider à optimiser le moment de conversion de SCPT en USD ?
Les graphiques en temps réel, les moyennes mobiles, les tendances de volume, le RSI et les actualités du marché fournissent tous des signaux utiles. Certains utilisateurs configurent également des alertes de prix pour agir à des seuils clés.
Comment puis-je comprendre l'évolution de SCPT par rapport à USD sur le long terme ?
Vous pouvez suivre la tendance du prix de SCPT par rapport à USD en utilisant le graphique interactif sur cette page pour comparer les prix historiques, repérer les tendances et identifier les zones de volatilité passées.
Comment les actualités et les réglementations influencent-elles le taux SCPT/USD ?
Oui. La réglementation locale, les données sur l'inflation, les variations des taux d'intérêt ou les événements géopolitiques peuvent renforcer ou affaiblir USD, ce qui influence le taux de conversion même si SCPT reste stable.
Quels événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent influencer le taux de change de SCPT en USD
Les halvings de Script Network, les mises à jour d'Ethereum, les mouvements des baleines, les approbations d'ETFs et les listings sur les plateformes d'échange entraînent souvent des hausses ou des baisses de prix, ce qui impacte directement le taux de SCPT en USD.
Puis-je comparer le taux de SCPT en USD avec d'autres devises ?
Oui. Notre convertisseur vous permet de basculer facilement entre d'autres monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies afin de trouver les taux de conversion les plus avantageux.
Comment savoir si le taux de SCPT en USD est juste ?
Vérifiez simplement le taux par rapport aux principaux indices du marché ou sur plusieurs plateformes d'échange. Notre convertisseur utilise des données agrégées en temps réel pour garantir des prix compétitifs.
Quelle est la meilleure façon de suivre le taux de SCPT en USD sur la journée ?
Ajoutez cette page ou la page du prix de Script Network à vos favoris, et utilisez le graphique du prix en direct pour suivre les mouvements intrajournaliers et repérer les points d'entrée potentiels.
Le taux de conversion de SCPT en USD est-il affecté par les week-ends ou les jours fériés ?
Bien que les cryptomonnaies se négocient 24h/24 et 7j/7, la liquidité et l'activité des marchés en USD peuvent ralentir les week-ends ou les jours fériés, ce qui peut élargir les spreads ou réduire la stabilité des prix.
Puis-je définir un prix cible de SCPT en USD et effectuer la conversion lorsque ce prix est atteint ?
Bien que le convertisseur n'exécute pas les transactions, vous pouvez configurer des alertes ou utiliser des ordres Limit sur la plateforme de trading de MEXC pour automatiser l'exécution des ordres en fonction des prix cibles.
Où puis-je en savoir plus sur ce qui influence Script Network et United States Dollar ?
Consultez la page ci-dessus pour des analyses approfondies des facteurs macroéconomiques, des moteurs du marché et des performances historiques du Script Network et de la livre sterling.
Quelle est la différence entre la conversion de SCPT en USD et le trading ?
La conversion correspond à une vérification de valeur 1:1. Cela signifie que vous convertissez vos USD contre une quantité de SCPT d'une valeur équivalente. Le trading, en revanche, consiste à acheter ou vendre sur le marché ouvert, avec généralement plus de contrôle (et de risques) grâce à des outils comme les ordres Limit et l'effet de levier.
Le taux de SCPT en USD est-il une référence courante pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
La plupart des investisseurs surveillent les prix de SCPT en USD ou en stablecoins comme l'USDT, qui servent de référence mondiale. Cependant, le taux SCPT/USD peut être utile pour les utilisateurs souhaitant évaluer la valeur réelle, se couvrir contre les fluctuations de la monnaie locale ou planifier des retraits en espèces spécifiques à leur région.
Quel est l'impact des événements économiques majeurs sur le taux de SCPT en USD ?
Lors des rapports sur l'inflation, des hausses de taux ou en période de crise, la volatilité des monnaies fiduciaires augmente. Selon la réaction des investisseurs mondiaux, cela peut affaiblir ou renforcer USD par rapport aux cryptomonnaies.
Comment MEXC s'assure que le taux de SCPT en USD est exact et compétitif ?
MEXC regroupe les taux provenant de vastes pools de liquidité mondiaux, applique des spreads réduits et met à jour les prix en temps réel pour refléter les conditions actuelles du marché, garantissant ainsi l'équité et la transparence.
Pourquoi acheter du Script Network sur MEXC ?
MEXC est reconnue pour sa fiabilité, sa liquidité profonde et la diversité de ses tokens, ce qui fait de nous l'une des meilleures plateformes d'échange de cryptomonnaies pour acheter du Script Network.
Rejoignez des millions d'utilisateurs et achetez du Script Network sur MEXC dès aujourd'hui.
