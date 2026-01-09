Tableau de conversion de Shrub en Riel cambodgien
Tableau de conversion de SHRUB en KHR
- 1 SHRUB10.71 KHR
- 2 SHRUB21.41 KHR
- 3 SHRUB32.12 KHR
- 4 SHRUB42.83 KHR
- 5 SHRUB53.54 KHR
- 6 SHRUB64.24 KHR
- 7 SHRUB74.95 KHR
- 8 SHRUB85.66 KHR
- 9 SHRUB96.36 KHR
- 10 SHRUB107.07 KHR
- 50 SHRUB535.35 KHR
- 100 SHRUB1,070.71 KHR
- 1,000 SHRUB10,707.08 KHR
- 5,000 SHRUB53,535.38 KHR
- 10,000 SHRUB107,070.75 KHR
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de Shrub en Riel cambodgien (SHRUB en KHR) pour une large gamme de valeurs, de 1 SHRUB à 10,000 SHRUB. Il fournit une référence rapide pour les montants de SHRUB les plus consultés en utilisant les derniers taux du marché en KHR. Cela est utile pour estimer les valeurs allant de petites transactions à de grandes détentions. Si vous recherchez des conversions personnalisées de SHRUB en KHR, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
Tableau de conversion de KHR en SHRUB
- 1 KHR0.09339 SHRUB
- 2 KHR0.1867 SHRUB
- 3 KHR0.2801 SHRUB
- 4 KHR0.3735 SHRUB
- 5 KHR0.4669 SHRUB
- 6 KHR0.5603 SHRUB
- 7 KHR0.6537 SHRUB
- 8 KHR0.7471 SHRUB
- 9 KHR0.8405 SHRUB
- 10 KHR0.9339 SHRUB
- 50 KHR4.669 SHRUB
- 100 KHR9.339 SHRUB
- 1,000 KHR93.39 SHRUB
- 5,000 KHR466.9 SHRUB
- 10,000 KHR933.9 SHRUB
Le tableau ci-dessus affiche en temps réel les conversions de Riel cambodgien en Shrub (KHR en SHRUB) pour une large gamme de montants, de 1 KHR à 10,000 KHR. Il sert de référence rapide pour voir combien de Shrub vous pouvez obtenir aux taux actuels en fonction des montants de KHR les plus utilisés. Pour des valeurs personnalisées non répertoriées, veuillez utiliser l'outil de conversion ci-dessus.
Shrub (SHRUB) s'échange actuellement à 10.71 KHR ៛, affichant une variation de -7.59% au cours des 24 dernières heures. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à ៛--, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de -- ៛. Pour un aperçu plus détaillé des tendances en direct, des graphiques et des données historiques, consultez notre page dédiée au prix de Shrub.
--
Offre en circulation
--
Volume de trading de sur 24 heures
--
Capitalisation boursière de
-7.59%
Changement de prix (1J)
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
Le graphique de tendance de SHRUB en KHR ci-dessus affiche à la fois le prix en temps réel et les mouvements historiques. Vous pouvez basculer entre différentes périodes — 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours et plus — pour analyser les tendances à court et à long terme, identifier les schémas du marché et suivre les fluctuations de Shrub par rapport au KHR. Cet outil visuel aide à prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées. Pour obtenir les informations de marché les plus récentes, consultez le prix actuel de Shrub.
Résumé de conversion de SHRUB en KHR
Au | 1 SHRUB = 10.71 KHR | 1 KHR = 0.09339 SHRUB
Aujourd'hui, le taux de change pour 1 SHRUB en KHR est de 10.71 KHR.
L'achat de 5 SHRUB coûtera 53.54 KHR et 10 SHRUB sont évalués à 107.07 KHR.
1 KHR peut être échangé contre 0.09339 SHRUB.
50 KHR peut être converti en 4.669 SHRUB, hors frais de plateforme ou de gaz.
Le taux de conversion de 1 SHRUB en KHR a changé de 0.00% au cours des 7 derniers jours.
Au cours des 24 dernières heures, le taux a fluctué de -7.59%, atteignant un maximum de -- KHR et un minimum de -- KHR.
Il y a un mois, la valeur de 1 SHRUB était de -- KHR, ce qui représente une variation de -- de sa valeur actuelle.
Au cours des 90 derniers jours, SHRUB a fluctué de -- KHR, ce qui a entraîné une modification de sa valeur de --.
Tout savoir sur Shrub (SHRUB)
Maintenant que vous avez calculé le prix de Shrub (SHRUB), vous pouvez en apprendre davantage sur Shrub directement sur MEXC. Explorez le passé, le présent et l'avenir de SHRUB. Découvrez son plus haut niveau historique, comment acheter du Shrub, les paires de trading et plus encore.
Volatilité et tendances de conversion de SHRUB en KHR
Au cours des 24 dernières heures, Shrub (SHRUB) a fluctué entre -- KHR et -- KHR, reflétant la volatilité du marché à court terme. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué entre un minimum de 9.31591959224748 KHR et un maximum de 14.024137910124823 KHR. Vous pouvez consulter les mouvements détaillés du prix de SHRUB en KHR ainsi que les données de volatilité sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et 90 jours dans le tableau ci-dessous.
|Dernières 24 heures
|7 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Forte
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Faible
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Moyenne
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Volatilité
|+32.57%
|+41.48%
|+230.60%
|+230.60%
|Variation
|-1.43%
|-5.34%
|+33.60%
|+33.60%
Prévisions du prix de Shrub en KHR pour 2027 et 2030
Les perspectives de prix de Shrub sont influencées par la demande du marché, les tendances d'adoption, l'implication des institutions et les facteurs économiques globaux. En supposant un taux de croissance annuel projeté de 5 %, voici quelques prévisions possibles du prix de SHRUB en KHR pour les prochaines années :
Prévision du prix de SHRUB pour 2027
D'ici 2027, Shrub pourrait atteindre environ ៛11.24, en supposant un taux de croissance annuel stable de 5 % par rapport au niveau de prix actuel.
Prévision du prix de SHRUB pour 2030
D'ici 2030, SHRUB pourrait atteindre environ ៛13.01 KHR, en suivant le même modèle de croissance à long terme.
Ces estimations sont hypothétiques et destinées à fournir des indications de tendance, et non des conseils financiers. Pour plus d'informations, y compris les prévisions à court terme et les projections à long terme jusqu'en 2040, consultez notre Page de prédiction du prix de Shrub pour des perspectives de marché détaillées et des scénarios futurs.
Qu'est-ce que Riel cambodgien
Le riel cambodgien (KHR), réintroduit en 1980, n'est pas seulement la monnaie officielle du Cambodge, mais aussi un emblème représentatif de l'histoire difficile du pays ainsi que de son parcours continu vers une reprise économique. Cette monnaie, souvent abrégée en KHR et symbolisée par le signe ៛, incarne une étape majeure dans la reconstruction du Cambodge après des années de conflit, notamment après l'impact dévastateur du régime des Khmers rouges. La réintroduction du riel a été une mesure stratégique visant à instaurer un sentiment de normalité et de stabilité économique dans un pays qui s'efforçait de se relever des ruines de la guerre et des conflits.
Dans la vie quotidienne des Cambodgiens, le riel joue un rôle essentiel. Malgré l'utilisation généralisée du dollar américain, le riel demeure la monnaie principale pour les transactions locales, surtout en milieu rural où vit la majorité de la population. Cette situation de dualité monétaire constitue un aspect unique de l'économie cambodgienne : le riel symbolise la souveraineté nationale, tandis que le dollar américain facilite les transactions internationales. Le riel est indispensable pour les salaires, les prix et les services ; son importance dépasse même sa fonction économique, incarnant la résilience et l'indépendance du peuple cambodgien.
La Banque nationale du Cambodge, autorité émettrice du riel, assume la responsabilité complexe de maintenir la stabilité de cette monnaie face à des défis tels que l'inflation. Les politiques monétaires de la banque centrale visent à stabiliser le riel, facteur crucial pour encourager les investissements et préserver la confiance économique tant auprès de la population locale qu'auprès des investisseurs internationaux. La stabilité du riel est d'une importance capitale pour l'économie intérieure, particulièrement compte tenu du caractère majoritairement agricole du Cambodge, complété par des secteurs tels que l'industrie textile, le tourisme et un secteur des services en pleine expansion.
La valeur du riel joue également un rôle significatif dans le commerce international. Cela est particulièrement vrai pour les exportations du Cambodge, qui comprennent les textiles, le riz et le caoutchouc. Maintenir un riel stable est essentiel pour garantir la compétitivité des prix à l'exportation et attirer les investissements étrangers, jouant ainsi un rôle fondamental dans la santé globale de l'économie cambodgienne.
Un autre aspect crucial de l'économie cambodgienne concerne les transferts d'argent envoyés par les Cambodgiens travaillant à l'étranger, notamment dans des pays comme la Thaïlande et la Corée du Sud. Ces transferts, généralement convertis en riels une fois arrivés au Cambodge, constituent une source vitale de revenus pour de nombreuses familles et contribuent considérablement à l'économie nationale. Ce flux de fonds soutient les économies domestiques et renforce la stabilité financière du pays.
Enfin, le riel cambodgien joue également un rôle dans l'économie numérique. Par exemple, selon les données de conversion crypto-fiat de MEXC, l'une des paires de devises Zerebro les plus populaires est la paire ZEREBRO/KHR. Cela montre que même dans le domaine des cryptomonnaies, le riel conserve toute son importance, soulignant ainsi sa résilience et son adaptabilité face à l'évolution des paysages économiques.
En conclusion, le riel cambodgien, avec son image vivante du patrimoine culturel et naturel du pays, sert de support aux transactions financières tout en rappelant l'histoire riche et la résilience du Cambodge. Son rôle dans l'économie nationale et internationale est essentiel, car il symbolise la souveraineté nationale, facilite les échanges commerciaux et soutient la stabilité économique. Malgré les défis auxquels il fait face, le riel reste un témoignage de la poursuite du Cambodge vers une reprise économique durable.
Apprenez comment acheter du Shrub
Vous souhaitez ajouter Shrub à votre portefeuille ? Que vous débutiez ou que vous cherchiez à élargir vos actifs, MEXC facilite l'achat de cryptomonnaies par carte bancaire, virement bancaire, marchés peer-to-peer (P2P), trading au comptant et diverses autres options.
Découvrez le guide complet : Comment acheter du Shrub › ou Commencez dès maintenant ›
SHRUB et KHR en termes d'USD : aperçu et analyses
Shrub (SHRUB) vs USD : comparaison du marché
Aperçu du prix de Shrub
- Prix actuel (USD) : $0.002663
- Variation sur 7 jours : 0.00%
- Tendance sur 30 jours : --
Pourquoi les prix des cryptomonnaies fluctuent-ils ?
- Sentiment du marché : les actualités, les tendances sur les réseaux sociaux ou l'activité des baleines peuvent déclencher de fortes variations.
- Adoption et utilité : les mises à jour des réseaux, la croissance de l'utilisation ou les partenariats peuvent influencer la valeur à long terme.
- Macroéconomie : l'inflation, les taux d'intérêt et la force du dollar américain peuvent influencer la demande de cryptomonnaies.
- Changements réglementaires : les annonces des gouvernements ou des autorités financières influencent souvent le marché.
Pourquoi c'est important
- Une hausse du prix signifie que votre cryptomonnaie prend de la valeur, ce qui est avantageux pour les vendeurs.
- Une baisse du prix peut représenter une opportunité d'achat. Cependant, elle comporte également des risques.
USD : le benchmark mondial pour les prix des cryptomonnaies.
La plupart des cryptomonnaies, y compris SHRUB, sont libellées en dollars américains (USD) sur les plateformes d'échange mondiales, quelle que soit votre monnaie locale.
Ainsi, que vous convertissiez vers KHR ou pas, le prix en USD de SHRUB demeure la référence principale du marché.
[Prix de SHRUB] [SHRUB vers USD]
Riel cambodgien (KHR) vs USD : aperçu du marché
Aperçu du taux de change
- Taux actuel (KHR/USD) : 0.0002489555270648803
- Variation sur 7 jours : -0.30%
- Tendance sur 30 jours : -0.30%
Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ?
- Taux d'intérêt : les hausses ou baisses des taux par les banques centrales influencent le comportement des investisseurs.
- Inflation : une inflation plus faible aide une monnaie à conserver sa valeur.
- Indicateurs économiques : des données comme la croissance du PIB, l'emploi et la balance commerciale influencent la confiance.
- Sentiment du marché : les actualités, les changements réglementaires ou les bouleversements politiques peuvent entraîner des fluctuations rapides.
Pourquoi c'est important
- Un KHR plus fort signifie que vous paierez moins pour obtenir la même quantité de SHRUB.
- Une KHR plus faible signifie que vous paierez plus, même si le prix de la cryptomonnaie en USD n'a pas changé.
Vous souhaitez profiter du taux actuel ?
Achetez du SHRUB en toute sécurité avec des KHR via nos canaux d'achat de cryptomonnaies.
Qu'est-ce qui influence le taux de change de SHRUB en KHR ?
Le taux de change entre Shrub (SHRUB) et Riel cambodgien (KHR) est influencé par de nombreux facteurs, tant globaux que locaux. Comprendre ce qui impacte cette conversion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées si vous souhaitez trader ou investir en SHRUB.
1. Sentiment du marché et actualités
Les marchés de cryptomonnaies sont très sensibles au sentiment. Les développements positifs, tels que des partenariats majeurs, une adoption accrue ou une couverture médiatique favorable, peuvent stimuler la demande et faire augmenter le taux SHRUB/KHR. À l'inverse, une presse négative, des problèmes de sécurité ou des actions réglementaires peuvent entraîner des baisses de prix.
2. Réglementation gouvernementale et clarté juridique
L'environnement réglementaire, tant dans les principaux marchés de la cryptomonnaie que dans les pays émetteurs de KHR, joue un rôle majeur. Des politiques favorables peuvent renforcer la confiance et l'adoption, faisant ainsi monter les taux. En revanche, des réglementations restrictives ou peu claires introduisent souvent de l'incertitude sur le marché.
3. Force de la monnaie KHR et indicateurs économiques locaux
Les facteurs économiques traditionnels, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la performance du PIB, influencent directement la force de KHR. Lorsque KHR s'affaiblit à cause de l'inflation ou de changements de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner vers des alternatives comme le SHRUB, augmentant la demande et faisant ainsi grimper le taux de change.
4. Développements de la blockchain et de la technologie
Pour les cryptomonnaies comme Shrub, les améliorations technologiques telles que les mises à niveau du réseau, les solutions d'évolutivité ou l'expansion de l'écosystème entraînent souvent une adoption accrue et une hausse du prix. Ces évolutions peuvent renforcer la confiance des investisseurs et influencer positivement les taux de change.
5. Événements financiers mondiaux et tendances du marché
Les tendances macroéconomiques, telles que les craintes d'inflation mondiale, les tensions géopolitiques ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales peuvent inciter à privilégier les actifs numériques comme réserve de valeur. En période d'incertitude, la demande pour SHRUB peut augmenter, ce qui impacte son taux de conversion en KHR.
Convertir du SHRUB en KHR instantanément
Utilisez notre convertisseur en de SHRUB en KHR temps réel pour suivre les derniers taux. Que vous planifiiez une transaction ou surveilliez les tendances du marché, notre outil fournit des prix actualisés à la minute et des graphiques historiques pour vous aider à rester informé.
Comment convertir du SHRUB en KHR ?
Saisissez le montant de SHRUB
Commencez par saisir le montant de SHRUB que vous souhaitez convertir en KHR à l'aide de notre convertisseur en temps réel. Le système calcule instantanément la valeur sur la base du dernier taux du marché. Vous pouvez également choisir une autre cryptomonnaie ou monnaie fiduciaire si nécessaire.
Consultez le taux en direct de SHRUB en KHR
Découvrez le taux de change de SHRUB en KHR le plus précis et le plus récent. Pour prendre de meilleures décisions, parcourez le reste de la page afin de comprendre ce qui influence le taux de conversion et explorez davantage d'analyses sur SHRUB et KHR.
Convertissez ou Commencez dès maintenant sur MEXC
Prêt à ajouter SHRUB à votre portefeuille ? Découvrez comment acheter du SHRUB grâce à notre guide du débutant étape par étape, ou inscrivez-vous sur MEXC pour commencer à trader instantanément. MEXC propose l'une des plus larges sélections de cryptomonnaies, avec des taux compétitifs et des frais bas.
Foire aux questions (FAQ)
Comment est calculé le taux de change de SHRUB en KHR ?
Le calcul du taux de change de SHRUB en KHR est basé sur la valeur actuelle de SHRUB (souvent en USD ou USDT), convertie en KHR à l'aide des taux de change de qualité institutionnelle. Ce taux reflète les prix du marché en temps réel, issus de sources de liquidité mondiales importantes.
Pourquoi le taux de change SHRUB/KHR fluctue-t-il si fréquemment ?
Le taux de change de SHRUB en KHR fluctue si fréquemment car Shrub et Riel cambodgien sont constamment influencés par l'actualité mondiale, l'offre et la demande, ainsi que par l'activité du marché. Leurs prix peuvent donc évoluer toutes les quelques secondes, surtout en période de forte volatilité.
Quelle est la différence entre le taux affiché et celui que je reçois réellement lors de la conversion ?
Le taux de change de SHRUB en KHR affiché est en temps réel et reflète les conditions du marché. Cependant, le taux de conversion réel peut varier légèrement en raison du glissement, des délais réseau ou des écarts appliqués par la plateforme au moment de l'exécution.
Le taux de change de SHRUB en KHR peut-il varier d'une plateforme à l'autre ?
Oui. Des différences de prix peuvent survenir en raison des variations de volume de trading, de liquidité, de la demande régionale et de la structure des frais sur les différentes plateformes.
Pourquoi le taux de change de SHRUB en KHR peut-il être plus élevé ou plus bas aujourd'hui par rapport à hier ?
Les taux peuvent varier en raison de plusieurs facteurs. Cela inclut les actualités macroéconomiques, le sentiment des investisseurs, les annonces des banques centrales, les rapports sur l'inflation, ou des événements spécifiques aux cryptomonnaies tels que les mises à jour de protocoles ou les approbations d'ETFs.
Faut-il convertir SHRUB en KHR maintenant ou attendre un meilleur moment ?
Il n'existe pas de moment « idéal » garanti. Consultez les tendances des prix, examinez les données historiques et prenez en compte à la fois les facteurs économiques mondiaux et le sentiment du marché pour vous aider à prendre votre décision.
Quels outils peuvent m'aider à optimiser le moment de conversion de SHRUB en KHR ?
Les graphiques en temps réel, les moyennes mobiles, les tendances de volume, le RSI et les actualités du marché fournissent tous des signaux utiles. Certains utilisateurs configurent également des alertes de prix pour agir à des seuils clés.
Comment puis-je comprendre l'évolution de SHRUB par rapport à KHR sur le long terme ?
Vous pouvez suivre la tendance du prix de SHRUB par rapport à KHR en utilisant le graphique interactif sur cette page pour comparer les prix historiques, repérer les tendances et identifier les zones de volatilité passées.
Comment les actualités et les réglementations influencent-elles le taux SHRUB/KHR ?
Oui. La réglementation locale, les données sur l'inflation, les variations des taux d'intérêt ou les événements géopolitiques peuvent renforcer ou affaiblir KHR, ce qui influence le taux de conversion même si SHRUB reste stable.
Quels événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent influencer le taux de change de SHRUB en KHR
Les halvings de Shrub, les mises à jour d'Ethereum, les mouvements des baleines, les approbations d'ETFs et les listings sur les plateformes d'échange entraînent souvent des hausses ou des baisses de prix, ce qui impacte directement le taux de SHRUB en KHR.
Puis-je comparer le taux de SHRUB en KHR avec d'autres devises ?
Oui. Notre convertisseur vous permet de basculer facilement entre d'autres monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies afin de trouver les taux de conversion les plus avantageux.
Comment savoir si le taux de SHRUB en KHR est juste ?
Vérifiez simplement le taux par rapport aux principaux indices du marché ou sur plusieurs plateformes d'échange. Notre convertisseur utilise des données agrégées en temps réel pour garantir des prix compétitifs.
Quelle est la meilleure façon de suivre le taux de SHRUB en KHR sur la journée ?
Ajoutez cette page ou la page du prix de Shrub à vos favoris, et utilisez le graphique du prix en direct pour suivre les mouvements intrajournaliers et repérer les points d'entrée potentiels.
Le taux de conversion de SHRUB en KHR est-il affecté par les week-ends ou les jours fériés ?
Bien que les cryptomonnaies se négocient 24h/24 et 7j/7, la liquidité et l'activité des marchés en KHR peuvent ralentir les week-ends ou les jours fériés, ce qui peut élargir les spreads ou réduire la stabilité des prix.
Puis-je définir un prix cible de SHRUB en KHR et effectuer la conversion lorsque ce prix est atteint ?
Bien que le convertisseur n'exécute pas les transactions, vous pouvez configurer des alertes ou utiliser des ordres Limit sur la plateforme de trading de MEXC pour automatiser l'exécution des ordres en fonction des prix cibles.
Où puis-je en savoir plus sur ce qui influence Shrub et Riel cambodgien ?
Consultez la page ci-dessus pour des analyses approfondies des facteurs macroéconomiques, des moteurs du marché et des performances historiques du Shrub et de la livre sterling.
Quelle est la différence entre la conversion de SHRUB en KHR et le trading ?
La conversion correspond à une vérification de valeur 1:1. Cela signifie que vous convertissez vos KHR contre une quantité de SHRUB d'une valeur équivalente. Le trading, en revanche, consiste à acheter ou vendre sur le marché ouvert, avec généralement plus de contrôle (et de risques) grâce à des outils comme les ordres Limit et l'effet de levier.
Le taux de SHRUB en KHR est-il une référence courante pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
La plupart des investisseurs surveillent les prix de SHRUB en USD ou en stablecoins comme l'USDT, qui servent de référence mondiale. Cependant, le taux SHRUB/KHR peut être utile pour les utilisateurs souhaitant évaluer la valeur réelle, se couvrir contre les fluctuations de la monnaie locale ou planifier des retraits en espèces spécifiques à leur région.
Quel est l'impact des événements économiques majeurs sur le taux de SHRUB en KHR ?
Lors des rapports sur l'inflation, des hausses de taux ou en période de crise, la volatilité des monnaies fiduciaires augmente. Selon la réaction des investisseurs mondiaux, cela peut affaiblir ou renforcer KHR par rapport aux cryptomonnaies.
Comment MEXC s'assure que le taux de SHRUB en KHR est exact et compétitif ?
MEXC regroupe les taux provenant de vastes pools de liquidité mondiaux, applique des spreads réduits et met à jour les prix en temps réel pour refléter les conditions actuelles du marché, garantissant ainsi l'équité et la transparence.
