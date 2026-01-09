Le won nord-coréen est la monnaie officielle de la Corée du Nord, un pays situé en Asie de l'Est. Le won est émis par la Banque centrale de la République démocratique populaire de Corée et constitue le principal moyen d'échange dans l'économie nationale. Il est désigné par le symbole « ₩ » et son code ISO est « KPW ».

Le won nord-coréen joue un rôle crucial dans les activités économiques du pays. Il est utilisé dans toutes les transactions financières, qu'elles soient de petite ou de grande envergure – depuis l'achat des biens de première nécessité jusqu'aux opérations commerciales majeures. Elle sert également au paiement des salaires et des rémunérations versés à la main-d'œuvre du pays. Ainsi, le won est un élément essentiel de la vie économique quotidienne en Corée du Nord.

Cependant, le won nord-coréen fonctionne dans un environnement économique unique. L'économie de la Corée du Nord se caractérise par son système de planification centralisée et par le contrôle étroit exercé par le gouvernement sur la plupart des aspects de la vie économique. Cela inclut la politique monétaire du pays ainsi que l'émission et la régulation de sa monnaie.

La circulation du won nord-coréen est strictement contrôlée par le gouvernement. Les échanges de won à l'étranger sont fortement restreints, ce qui rend difficile leur obtention en dehors de la Corée du Nord. Il convient également de noter que l'utilisation de devises étrangères, telles que le dollar américain et le yuan chinois, est largement répandue dans le pays en raison d'un manque de confiance dans la stabilité de la won.

La valeur du won nord-coréen n'est pas déterminée par les forces du marché, comme c'est généralement le cas pour la plupart des autres monnaies mondiales. Au contraire, sa valeur est fixée par le gouvernement. Ce manque de taux de change flottant librement peut entraîner une déconnexion entre le taux de change officiel et celui du marché noir, qui peut être nettement plus élevé.

En conclusion, le won nord-coréen est un élément intégral du système économique du pays, malgré ses défis et ses restrictions uniques. Comprendre les complexités de cette monnaie offre un aperçu précieux du paysage économique plus large de la Corée du Nord.