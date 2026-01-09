Le franc CFP, également appelé franc du Pacifique français, est la monnaie officielle des collectivités françaises d'outre-mer de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Cette monnaie fiduciaire joue un rôle central dans les opérations économiques de ces territoires, servant de moyen d'échange pour les biens et services.

Le franc CFP a été créé après la Seconde Guerre mondiale afin d'éviter l'instabilité économique dans les territoires français d'outre-mer. Il est émis par l'Institut d'Émission d'Outre-Mer (IEOM), la banque centrale de ces territoires. En tant que monnaie fiduciaire, le franc CFP n'est pas adossé à une matière première physique telle que l'or ou l'argent ; sa valeur repose cependant sur la stabilité économique et la solvabilité du gouvernement français.

Dans la vie économique quotidienne, le franc CFP est utilisé à peu près comme n'importe quelle autre monnaie. Il sert à acheter des biens et services, qu'il s'agisse d'articles de consommation courante ou d'investissements de grande envergure. Il est également utilisé par le gouvernement pour financer les dépenses publiques, telles que les infrastructures et les services sociaux. Le franc CFP est également la monnaie employée dans les transactions commerciales internationales avec d'autres pays.

Le taux de change du franc CFP est lié à l'euro, dans le cadre d'un accord conclu avec le gouvernement français. Cela signifie que la valeur du franc CFP est directement liée à la performance de l'euro. Cet arrangement apporte une certaine stabilité à la monnaie, car il réduit le risque de fluctuations importantes de valeur pouvant survenir avec des taux de change flottants.

En conclusion, le franc CFP joue un rôle essentiel dans les économies de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. En tant que monnaie fiduciaire, sa valeur n'est pas liée à une matière première physique, mais plutôt à la stabilité économique et à la solvabilité du gouvernement français. Son utilisation dans les transactions quotidiennes, les dépenses publiques et le commerce international en fait un élément indispensable des systèmes économiques de ces territoires.