Tokenomics de Etarn (ETAN)
Informations sur Etarn (ETAN)
Etarn (ETAN) is a Web3 sustainability project that addresses global sanitation and agricultural challenges through its “Toilet-to-Earn” model. The project deploys smart toilets that can be installed quickly in urban and rural areas, transforming human waste into organic fertilizer for farming. In addition, Etarn generates advertising revenue through digital displays and collects anonymized user data for valuable insights. Verified emission reductions from this process will be converted into carbon credits, adding further economic value. A portion of these revenues is used for token buybacks and user rewards via ETAN, ensuring real-world utility and continuous demand. By combining blockchain innovation with tangible social impact, Etarn aims to improve public health, promote environmental sustainability, and build a scalable token economy that serves global markets.
Tokenomics et analyse de prix de Etarn (ETAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Etarn (ETAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Etarn (ETAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Etarn (ETAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ETAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ETAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ETAN, explorez le prix en direct du token ETAN !
Prévision du prix de ETAN
Vous voulez savoir dans quelle direction ETAN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ETAN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.