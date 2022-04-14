Découvrez les informations clés sur Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

Site officiel : https://lorenzo-protocol.xyz/ Livre blanc : https://docs.lorenzo-protocol.xyz/