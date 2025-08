Informations sur Oxen (OXEN)

Oxen combines a cutting-edge privacy and decentralisation software stack with a bold vision for the future of private, anonymous transactions. A community-run network of staked, incentivised Oxen Service Nodes powers the Oxen blockchain and $OXEN privacy token. Lots of revolutionary applications are already using Oxen's Service Node network: Session, a decentralised encrypted messenger, and Lokinet, a powerful next generation onion router.

Site officiel : https://oxen.io Livre blanc : https://loki.network/wp-content/uploads/2018/10/LokiWhitepaperV3_1.pdf