Doğrulanmış Satıcı Olun
Piyasada rekabet avantajı elde edin, daha fazla emir toplayın ve gelişmiş avantajlardan yararlanın
Satıcı PaneliSatıcı paneli, reklamları ve emirleri daha verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan ek alım satım araçları sunar.
Doğrulanmış RozetMarka güvenilirliğinizi artırmak için P2P kullanıcı adınızın yanına benzersiz bir doğrulama rozeti eklenecektir.
Özel Canlı DestekÖzel Canlı Destek kanalımız, sorularınıza hızlı yanıt vermek ve çözüme ulaştırmak için 7/24 hizmetinizde olacaktır.
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