Doğrulanmış Satıcı Olun

Piyasada rekabet avantajı elde edin, daha fazla emir toplayın ve gelişmiş avantajlardan yararlanın

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Satıcı Paneli

Satıcı paneli, reklamları ve emirleri daha verimli bir şekilde yönetmenize olanak tanıyan ek alım satım araçları sunar.
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Doğrulanmış Rozet

Marka güvenilirliğinizi artırmak için P2P kullanıcı adınızın yanına benzersiz bir doğrulama rozeti eklenecektir.
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Özel Canlı Destek

Özel Canlı Destek kanalımız, sorularınıza hızlı yanıt vermek ve çözüme ulaştırmak için 7/24 hizmetinizde olacaktır.

Avantaj Karşılaştırması

Doğrulanmış Satıcı
Düzenli kullanıcı

Temel Özellikler

Satış Reklamı Yayınla
Alış Reklamı Yayınla
Öncelikli Reklam Gösterimi
Özel Rozet
Canlı Destek
Öncelik
Temel

Gelişmiş Özellikler

Satıcı Paneli
Öne Çıkan Reklamlar

İşlem Limitleri

Alış Reklamı Sayısı (İtibari/Kripto başına)
5
2
Satış Reklamı Sayısı (İtibari/Kripto başına)
5
2
Reklam Başına Maksimum Tutar
$100,000
$10,000
Toplam Tamamlanmamış Emir
20
5

Satıcı statüsüne başvurmak için öncelikle aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gereklidir

Satıcılar hakkında daha fazla bilgi için lütfen [MEXC P2P Satıcı İstihdam Duyurusu] sayfasını kontrol edin
SMS Doğrulaması
E-posta Doğrulaması
Gelişmiş KYC
Önemli Uyarı: Başvurunun gönderilmesi, başvurunun onaylanmasını garanti etmez. Tüm başvurular, uyumluluk, alım satım faaliyetleri ve platform politikalarına uygunluk açısından titizlikle incelenecektir. Minimum şartları karşılamak, başvurunun onaylanması için yeterli değildir. Herhangi bir dolandırıcılık faaliyeti, sahte hacim yaratma veya politika ihlali, anında diskalifiye edilmeye neden olacaktır. Değerlendirme süresi, 7 iş gününe kadar sürebilir.

SSS

Neden Gelişmiş KYC Doğrulaması'nı tamamlamam gerekiyor?

Adil ve emniyetli bir alım satım ortamı sağlamak ve MEXC P2P'nin yüksek güvenilirlik düzeyini korumak için başvuru sahiplerinin Gelişmiş KYC Doğrulaması'nı tamamlamaları gerekmektedir.