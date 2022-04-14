AIOT

OKZOO, fiziksel AIoT cihazlarından oluşan birbirine bağlı bir sistem aracılığıyla dünyanın ilk kentsel ölçekli merkeziyetsiz çevresel veri ağını tanıtıyor. Yapay zekâyı merkeziyetsiz Nesnelerin İnterneti (DeIoT) ile harmanlayan OKZOO, ilgi çekici yapay zekâ evcil hayvan arkadaşları aracılığıyla hem harici hem de evsel çevresel verileri toplayan mikro sensör düğümlerine sahip taşınabilir makineler dağıtıyor. Kullanıcılar bu taban ağına katkıda bulunurken, zincir üstü ödüller ve oyun içi avantajlar için stake edilebilen $AIOT tokenleri aracılığıyla eşler arası teşvikler kazanıyor ve yenilikçi yapay zekâ çevre uygulamalarına güç veren sürdürülebilir bir ekosistem yaratıyor.

Kripto AdıAIOT

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz30,000,000

Arz Fiyatı--