ANT

ANT, sahiplerine Autonomi Ağının hizmetlerine erişim sağlayan bir yardımcı program tokenidir. Autonomi, günlük cihazlarda çalışan, kendi kendine şifreleme, kuantum düzeyinde güvenlik ve ağ ömrü boyunca depolama sunan merkeziyetsiz, otonom bir ağdır. Autonomi, masalardaki eski tüketici bilgisayarlarından Raspberry Pis gibi küçük cihazlara ve bir veri merkezindeki artık raflara kadar bağlı cihazların yedek kapasitesini birleştirerek, herkes tarafından kullanılabilecek küresel olarak erişilebilir yeni bir altyapı biçimi oluşturur. Autonomi, kullanıcıların aracıların veya denetçilerin müdahalesi olmadan güvenli bir şekilde veri depolamasına, iletişim kurmasına, bilgiye erişmesine, iş kurmasına, hizmetleri çalıştırmasına ve yeni gelecekler yaratmasına olanak tanır.

Kripto AdıANT

Maksimum Arz1,200,000,000

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