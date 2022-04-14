ARCH

Archway, geliştirici gelirlerini doğrudan protokol ile bütünleştiren benzersiz bir teşvik modeline sahip bir katman 1 protokolüdür. Ana fikir, geliştiricilerin, akıllı sözleşmelerinin kullanımına dayalı olarak ödülleri programlı bir şekilde dağıtarak altta yatan ağa getirdikleri değeri yakalamalarını sağlamaktır. Archway, yalnızca değer yaratmayı kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda adil dağıtımını da sağlayarak dapp'ler ve K1 arasındaki sinerjik ilişkiyi desteklemektedir.

Kripto AdıARCH

Maksimum Arz1,000,000,000

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