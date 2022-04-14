BOTTO

Botto, topluluk tarafından yönetilen üretken bir sanatçıdır. Botto, haftada 350 sanat eseri yaratıyor ve bunları topluluğa sunuyor. Bu sanat eserleri bir 'round' olarak kabul edilir bireysel sanat eserleri 'fragments' olarak belirtilir. Topluluk bu sanat eserlerine oy verir. Oylar, bir katılımcının neyi estetik açıdan estetik sanat olarak gördüğüne ilişkin bireysel tercihleri temsil eder. Oylar, müşterek olarak Botto'nun üretken algoritması için geri bildirimlerde kullanılır - Botto'nun bir sonraki sanat eserlerini hangi yöne götürmesi gerektiğini belirler. Zamanla Botto, topluluk tarafından yönlendirilen ve yönetilen bir sanat inşa edecektir.

Kripto AdıBOTTO

Maksimum Arz93,872,825.47976364

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Dolaşımdaki Arz45,388,662.34328915

Arz Fiyatı--

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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