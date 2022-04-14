BRIC

Redbrick, kullanıcıların kolayca oyun ve uygulama oluşturmasını, yayınlamasını ve bunlardan para kazanmasını sağlayan yapay zeka destekli bir Web3 içerik platformudur. Geliştirme sürecini basitleştirmek ve canlı bir yaratıcı ekonomisini teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi araç ve hizmet sunar.

Kripto AdıBRIC

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaRedbrick, kullanıcıların kolayca oyun ve uygulama oluşturmasını, yayınlamasını ve bunlardan para kazanmasını sağlayan yapay zeka destekli bir Web3 içerik platformudur. Geliştirme sürecini basitleştirmek ve canlı bir yaratıcı ekonomisini teşvik etmek için tasarlanmış bir dizi araç ve hizmet sunar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.