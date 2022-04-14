BVG

BovineVerse, Web3.0 altında bir genesis Fi+ meta evren platformudur. BovineVerse, birden fazla zincir üstü oyun ve spor tahmin sistemi yayınlamayı planlıyor ve ayrıca üçüncü taraflara API arayüzleri sunuyor. Bu şekilde topluluğun DAO ruhu, özerklik konusunda yüksek esnekliğe sahip olması bekleniyor. Oyna Kazan deneyimini en üst düzeye çıkarmak için çeşitli NFT'lere sahip olabilir, sosyal, macera ve çevrimiçi spor tahminlerine vb. katılım sağlayabilirsiniz!

Kripto AdıBVG

Maksimum Arz1,000,000,000

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Bilgiler
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Varlıklar (0)
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