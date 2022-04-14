CORN

Bitcoin'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmış yeni nesil bir Ethereum Katman 2 ağı olan Corn'a hoş geldiniz. Corn, gaz tokeni olarak Bitcorn (BTCN), uzun vadeli teşvikler için popCORN Sistemi ve sorunsuz zincirler arası varlık transferleri için LayerZero dâhil olmak üzere en son teknolojilerle desteklenen zengin, Bitcoin merkezli bir ekosistem sunmaktadır. Arbitrum Orbit üzerine inşa edilen Corn, geliştiricilerin akıllı sözleşme geliştirme için birden fazla programlama dili kullanmasına olanak tanıyan Stylus desteği ile benzersiz ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlar.

Kripto AdıCORN

Maksimum Arz19,826,268

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