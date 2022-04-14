CORN

Bitcoin'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tasarlanmış yeni nesil bir Ethereum Katman 2 ağı olan Corn'a hoş geldiniz. Corn, gaz tokeni olarak Bitcorn (BTCN), uzun vadeli teşvikler için popCORN Sistemi ve sorunsuz zincirler arası varlık transferleri için LayerZero dâhil olmak üzere en son teknolojilerle desteklenen zengin, Bitcoin merkezli bir ekosistem sunmaktadır. Arbitrum Orbit üzerine inşa edilen Corn, geliştiricilerin akıllı sözleşme geliştirme için birden fazla programlama dili kullanmasına olanak tanıyan Stylus desteği ile benzersiz ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlar.

Kripto AdıCORN

Maksimum Arz19,826,268

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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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