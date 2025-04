CROWN2

CROWN, önceki at yarışı oyunları dünya çapında yaklaşık 15 milyon kez indirilen bir geliştirme stüdyosu olan Third Time Entertainment tarafından piyasaya sürülen Photo Finish™LIVE sanal at yarışı ekosisteminin fayda tokenidir. Oyuncular, CROWN token stake eder ve bu sayede pistlerin bir kısmını orantılı olarak sahiplenirler. Yarışlara giriş ücretlerinin belli bir yüzdesini DERBY adlı oyun içi sanal para birimi olarak alırlar.

Kripto AdıCROWN2

Maksimum Arz250,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz190,615,863.05

Arz Fiyatı--