DEDA

DedaCoin, dijital işlemlerin verimliliğini ve güvenliğini artırmak için tasarlanmış, Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş yenilikçi bir dijital para birimi ve finansal ekosistemdir. Platformumuz, dijital ödemeler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet paketi sunmaktadır. DedaCoin, blok zinciri teknolojisinin hızından ve şeffaflığından yararlanarak kullanıcılara finansal faaliyetlerini yönetmeleri için güvenilir ve merkeziyetsiz bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıDEDA

Maksimum Arz2,540,000,000

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