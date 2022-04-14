ELX

Elixir ağı, kurumsal likiditenin bir sonraki neslini desteklemek için özel olarak geliştirilmiş yeni bir protokoldür. Elixir, tamamen teminatlandırılmış ve getiri sağlayan sentetik bir dolar olan deUSD’yi destekler. Elixir, gerçek dünya varlıkları (RWA) arasında en yaygın şekilde benimsenen ağ olup, BlackRock, Hamilton Lane ve diğer büyük fonları ilk kez DeFi ekosistemine deUSD aracılığıyla entegre etmektedir. Elixir ağı, 30.000'den fazla küresel doğrulayıcı tarafından güvence altına alınmaktadır.

Kripto AdıELX

Maksimum Arz1,000,000,000

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network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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