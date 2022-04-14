EPT

Balance, yapay zekâ teknolojisini, blok zinciri teknolojisini ve merkeziyetsiz uygulamaları sorunsuz bir şekilde entegre eden, sosyal ve oyun için yeni nesil bir yapay zekâ+Web3 protokolü ve çerçevesidir. Balance, Yapay Zekâ Aracılarını (akıllı, uyarlanabilir dijital yoldaşlar) ağı yöneten ve güvence altına alan Anahtar Düğümlerle birleştirerek eğlence, üretkenlik ve ötesi için son derece etkileşimli, merkeziyetsiz bir ekosistem sağlar.

Kripto AdıEPT

Maksimum Arz10,000,000,000

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24 sa En Yüksek
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24 sa Hacim (EPT)
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24 sa Hacim (USDC)
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Bilgiler
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Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
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Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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24 sa En Yüksek
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24 sa En Düşük
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24 sa Hacim (EPT)
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24 sa Hacim (USDC)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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