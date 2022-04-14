EPT

Balance, yapay zekâ teknolojisini, blok zinciri teknolojisini ve merkeziyetsiz uygulamaları sorunsuz bir şekilde entegre eden, sosyal ve oyun için yeni nesil bir yapay zekâ+Web3 protokolü ve çerçevesidir. Balance, Yapay Zekâ Aracılarını (akıllı, uyarlanabilir dijital yoldaşlar) ağı yöneten ve güvence altına alan Anahtar Düğümlerle birleştirerek eğlence, üretkenlik ve ötesi için son derece etkileşimli, merkeziyetsiz bir ekosistem sağlar.

Kripto AdıEPT

Maksimum Arz10,000,000,000

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