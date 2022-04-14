F3

Friend3, Web3 dünyasında herkesin arkadaş edinebileceği ve kâr elde edebileceği önde gelen bir sosyal dApp'tır. Grup başına özelleştirilebilir ödeme toplulukları sunarak ve herkes için pasif gelir sağlayan merkeziyetsiz bir bağış mekanizması getirerek sosyal para kazanma ortamında devrim yaratıyoruz. Bu, içerik üreticiler için doğrudan finansal teşvikleri artırmakta ve böylece içerik üretici ekonomisinin ekolojik döngüsünü tamamlamaktadır.

Kripto AdıF3

Maksimum Arz1,000,000,000

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