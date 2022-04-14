FLY

Fly Trade, DEX'lerden, DeFi protokollerinden ve köprülerden likiditeyi bir araya getirerek, önde gelen toplayıcılara kıyasla kanıtlanabilir şekilde daha iyi fiyatlandırma sunarken, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Kripto AdıFLY

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSONIC

HakkındaFly Trade, DEX'lerden, DeFi protokollerinden ve köprülerden likiditeyi bir araya getirerek, önde gelen toplayıcılara kıyasla kanıtlanabilir şekilde daha iyi fiyatlandırma sunarken, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.