FMC

FMC, ödeme süreçlerini basitleştirmeyi ve işlem ücretleri ile seyahat masraflarının etkin bir şekilde ortak ödenmesini sağlamayı amaçlayan FMCPAY Exchange'in yerel tokenidir. FMCPAY Exchange, FUINRE şirketine ait olan ve ABD'de finansal işletme lisansı kaydı bulunan bir kripto para birimi ve elektronik borsadır. Dijital varlıkları kullanarak kullanıcıların deneyimlerini güçlendiren ölçeklenebilir, güvenli blok zinciri çözümleri inşa etmektedir.

Kripto AdıFMC

Maksimum Arz128,318,618,918

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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