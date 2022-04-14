FURY

Ücretsiz oynanabilen, kıyamet sonrası bir yukarıdan bakışlı nişancı oyunu, tek bir deflasyonist token olan $FURY ve NFT'lerle desteklenmektedir. AAA oyunlarından, Blizzard, Activision, Ubisoft ve Unity gibi önde gelen web3 projelerinden yetenekli bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Oyuncular, işbirliği veya PVPVE savaşlarına katılırken, yağma yaparlar, eşya toplarlar ve zanaat yoluyla karakterlerini stratejik olarak geliştirip sığınaklarını hayatta kalmak ve üstün gelmek için geliştirirler. Stratejik rol yapma-karakter geliştirme ve yüksek riskli çıkartma mekaniğinin benzersiz bir karışımı, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi oluşturuyor.

Kripto AdıFURY

Maksimum Arz120,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz25,538,187

Arz Fiyatı--

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Bilgiler
Açık Emirler（0）
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İşlem Geçmişi
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