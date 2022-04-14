FUTURE

Halihazırda piyasada bulunanlardan daha istikrarlı, gelecek vaat eden ve daha güvenli bir sanal coin oluşturmak maksadıyla 2021 yılında başlatılan bir projedir. FUTURECOIN, yatırımcılara geleceğe yatırım yapma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu coinin yanında yer alan tüm projeler hakkında finansal veriler sunmasını, %100 şeffaflık sağlamasını ve yatırımcıların başlatılan projelerden elde edilen kârın belirli bir yüzdesiyle ödüllendirilmesini arzuluyoruz.

Kripto AdıFUTURE

Maksimum Arz119,680,000

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