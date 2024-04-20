GAT

Gather, GProto iletişim protokolü aracılığıyla bilgi ve veri şifrelemesi uygular, dağıtılmış uzun bağlantı kümeleri sağlar ve istikrarlı bir merkeziyetsiz mesajlaşma ağı elde etmek için G-BOX donanım ekipmanı aracılığıyla bir DePIN ağı oluşturur. $GAT, Gather platformunun dolaşımdaki varlığıdır, Gather ağının ekolojik değerini taşımak için kullanılır ve gerçekte Gather ağındaki bilgi işlem gücü katkılarının eşdeğer değişimi için çapa varlık haline gelir. Gather ağının altyapı inşasına katılan ilk kullanıcılar GAT token ödülleri alabilirler.

Kripto AdıGAT

Maksimum Arz100,000,000

Arz Tarihi2024-04-20 00:00:00

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı0.5 USDT

Ara
Favoriler
GAT/USDT
Gather
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GAT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
GAT/USDT
Gather
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (GAT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...