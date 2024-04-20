GAT

Gather, GProto iletişim protokolü aracılığıyla bilgi ve veri şifrelemesi uygular, dağıtılmış uzun bağlantı kümeleri sağlar ve istikrarlı bir merkeziyetsiz mesajlaşma ağı elde etmek için G-BOX donanım ekipmanı aracılığıyla bir DePIN ağı oluşturur. $GAT, Gather platformunun dolaşımdaki varlığıdır, Gather ağının ekolojik değerini taşımak için kullanılır ve gerçekte Gather ağındaki bilgi işlem gücü katkılarının eşdeğer değişimi için çapa varlık haline gelir. Gather ağının altyapı inşasına katılan ilk kullanıcılar GAT token ödülleri alabilirler.

Kripto AdıGAT

Maksimum Arz100,000,000

Arz Tarihi2024-04-20 00:00:00

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı0.5 USDT