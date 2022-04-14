GET

GET, Web3'ün temel fikirlerine dayalı olarak eğlencenin evrimiyle birlikte hareket eden bir token olarak tasarlanmıştır. Karar verme sürecinin demokratikleşmesi ve değer dağıtımının anında gerçekleşmesi gibi Web3'ün özellikleri, GET tarafından sağlanan kullanım örnekleriyle son derece uyumludur.

Kripto AdıGET

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriADA

HakkındaGET, Web3'ün temel fikirlerine dayalı olarak eğlencenin evrimiyle birlikte hareket eden bir token olarak tasarlanmıştır. Karar verme sürecinin demokratikleşmesi ve değer dağıtımının anında gerçekleşmesi gibi Web3'ün özellikleri, GET tarafından sağlanan kullanım örnekleriyle son derece uyumludur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler admin tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.