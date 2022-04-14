GRAFI

Grafilab, sıradan kullanıcılardan geliştiricilere kadar herkesin yapay zekâ inovasyonuna katılmasını ve bundan faydalanmasını sağlayan devrim niteliğinde bir yapay zekâ ekosistemidir. CeDePIN Cloud, Co-Builder ve AI App-store platformumuz aracılığıyla kullanıcılar, derin teknik uzmanlığa ihtiyaç duymadan AI uygulamalarını/araçlarını kolayca dağıtabilir, eğitebilir ve bunlardan para kazanabilir. Grafilab'ın kalbinde, güvenli veri bütünlüğü, sahipliği ve şeffaflığı sağlayan, YZ geliştirme ve ticarileştirme için güvenilir bir ortam yaratan YZ Veri Katmanı yer almaktadır. Grafilab, YZ erişilebilirliğinin önündeki engelleri yıkıyor ve AGI'ye doğru evrimi yönlendiriyor.

Kripto AdıGRAFI

Maksimum Arz2,100,000,000

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