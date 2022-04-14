GRAIL

Camelot, Arbitrum üzerine inşa edilmiş, ekosistem odaklı ve topluluk odaklı bir DEX'tir. Camelot, hem oluşturucuların hem de kullanıcıların derin, sürdürülebilir ve uyarlanabilir likidite için özel altyapımızdan yararlanmasına olanak tanıyan, son derece verimli ve özelleştirilebilir bir protokol olarak oluşturulmuştur. Camelot, şekillendirilebilirliğe öncelik veren özel bir yaklaşım sunmaya odaklanmak için geleneksel DEX tasarımının ötesine geçiyor.

Kripto AdıGRAIL

Maksimum Arz73,506

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--