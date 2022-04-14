HTM

Hatom, MultiversX'te DeFi'yi geliştirmeye adanmış eksiksiz bir Ekosistem oluşturdu ve diğer girişimlerin yanı sıra bir borç verme ve borç alma protokolü, likit staking, yerel bir stabil coin ve bir hizmet olarak borç verme dahil olmak üzere manzarayı şekillendirmek için tasarlanmış bir dizi ürün sunuyor. Hatom'un ekosistemi, MultiversX blok zincirinde ölçeklenebilirliği ve güvenliği vurgularken kullanıcılara DeFi hizmetlerine güvenli, şeffaf ve kullanıcı dostu erişim sağlamayı taahhüt eder.

Kripto AdıHTM

Maksimum Arz100,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz16,667,457

Arz Fiyatı--