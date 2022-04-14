HYPC

HyperCycle, özellikle yapay zeka ile ilgili (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) mikro hizmetlerin zincir üzerinde güvenli, yüksek hızlı ve ucuz bir şekilde yürütülmesi için tasarlanmış yeni bir Layer 0++ blok zinciri mimarisidir. Ayrıca, TODA/IP deftersiz blok zincirinden, TODA varlık modelinden ve SingularityNET'in İtibar Kanıtı sisteminden yararlanan HyperCycle tasarımına genel bir bakış sunar.

Kripto AdıHYPC

Maksimum Arz2,147,483,648

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz155,122,742

Arz Fiyatı--

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