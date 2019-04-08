IRIS

IRISnet, Cosmos-SDK'ya dayalı olarak geliştirilmiş bir zincirler arası hizmet ağıdır ve Bonded PoS konsensüsünü benimser ve karmaşık dağıtılmış ticari uygulamalar için yeni nesil bir genel zincir altyapısı sağlamayı amaçlar. IRISnet, topluluk katılımıyla zincir içi yönetişim yükseltmelerini yenilikçi bir şekilde uygular, düğümler ve ağlar gelecekte gelişmeye devam edebilir ve gelişmiş çapraz zincir hizmetleri dahil olmak üzere yeni işlevler sert çatallar olmadan sorunsuz bir şekilde yüklenebilir.

Kripto AdıIRIS

Maksimum Arz2,147,853,072.1415796

Arz Tarihi2019-04-08 00:00:00

Dolaşımdaki Arz1,636,603,896.5838776

Arz Fiyatı0.2575 USDT

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
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