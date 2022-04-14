JLP

Blok zinciri projelerinin Web3 ekosistemi içinde piyasaya sürülmesine ve genişlemesine yardımcı olan bir fairlaunch platformudur. Ting Foundation ve UFIN Labs tarafından desteklenmektedir; bu iki firma 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermiş ve 200'den fazla projeyi desteklemiştir. JLaunchpad Alpha Hızlandırıcı Programı, mini uygulamalar, SocialFi, AI ve GameFi alanlarında gelecek vaat eden Web3 projelerini belirlemeye ve desteklemeye odaklanmıştır.

Kripto AdıJLP

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--