JLP
Blok zinciri projelerinin Web3 ekosistemi içinde piyasaya sürülmesine ve genişlemesine yardımcı olan bir fairlaunch platformudur. Ting Foundation ve UFIN Labs tarafından desteklenmektedir; bu iki firma 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermiş ve 200'den fazla projeyi desteklemiştir. JLaunchpad Alpha Hızlandırıcı Programı, mini uygulamalar, SocialFi, AI ve GameFi alanlarında gelecek vaat eden Web3 projelerini belirlemeye ve desteklemeye odaklanmıştır.
Kripto AdıJLP
Maksimum Arz1,000,000,000
Arz Tarihi--
Dolaşımdaki Arz0
Arz Fiyatı--