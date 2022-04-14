KOIN

Koinos, mikro hizmet mimarisi üzerine inşa edilmiş yekpare genel amaçlı bir blok zinciridir. Koinos akıllı sözleşmeleri, üçüncü parti bir web derleme sanal makinesinde çalışır ve şu anda birden çok kaynak dil tarafından hedeflenebilir. Koinos, Hisse İspatı'nın enerji verimliliğini İş İspatı'nın basitliği ve ekonomisiyle birleştiren "Yakma İspatı" adlı yeni bir konsensüs algoritmasının yanı sıra kripto para birimine giriş engellerini azaltan "Mana" adlı ücretsiz bir kaynak sistemi kullanır.

Kripto AdıKOIN

Maksimum Arz83,257,338

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz83,257,338

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
KOIN/USDT
Koinos
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KOIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
KOIN/USDT
Koinos
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (KOIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...