KOIN

Koinos, mikro hizmet mimarisi üzerine inşa edilmiş yekpare genel amaçlı bir blok zinciridir. Koinos akıllı sözleşmeleri, üçüncü parti bir web derleme sanal makinesinde çalışır ve şu anda birden çok kaynak dil tarafından hedeflenebilir. Koinos, Hisse İspatı'nın enerji verimliliğini İş İspatı'nın basitliği ve ekonomisiyle birleştiren "Yakma İspatı" adlı yeni bir konsensüs algoritmasının yanı sıra kripto para birimine giriş engellerini azaltan "Mana" adlı ücretsiz bir kaynak sistemi kullanır.

Kripto AdıKOIN

Maksimum Arz83,257,338

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz83,257,338

Arz Fiyatı--