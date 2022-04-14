LIKE

LIKE, Like Labs tarafından yaratıcılar için geliştirilen AI ve blockchain ürünleri ekosisteminin merkezinde yer alan bir yardımcı token’dır. Like Labs, AI ve blockchain kullanarak, yaratıcıları güçlendirmek, etkilerini artırmak ve bu yeni dijital çağda sürdürülebilir gelir akışları yaratmak için bir dizi çözüm geliştiriyor. Finansal sansürü ortadan kaldırarak ve en son AI araçlarını sunarak, daha adil ve kapsayıcı bir yaratıcı ekonomi oluşturacağımıza inanıyoruz.

Kripto AdıLIKE

Maksimum Arz500,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz331,159,918

Arz Fiyatı--

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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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