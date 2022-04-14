LSD

Pontem Network tarafından desteklenen Move'daki 1 numaralı AMM olan Liquidswap, işlem hacmi ve kullanıcı sayısındaki en yüksek piyasa payı ile Aptos'a hükmediyor. Pontem tarafından geliştirilen ve Lightspeed, Faction ve Pantera gibi üst düzey VC'ler tarafından desteklenen Liquidswap, eşler arası dijital varlık alım satımında sınıfının en iyi performansını ve hızını sağlamak için benzersiz Move dilinden yararlanıyor.

Kripto AdıLSD

Maksimum Arz42,000,000

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