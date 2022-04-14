MBP

Günlük yaşamın çeşitli yönlerinde devrim yaratmak için yapay zekânın kripto ile buluştuğu MBP COIN'e hoş geldiniz! Kendimizi, dünya çapındaki kullanıcılar için verimliliği, rahatlığı ve erişilebilirliği artıran yenilikçi çözümler oluşturmak için yapay zekânın gücünden yararlanmaya adadık. MBP Coin'de, çeşitli alanlarda benzersiz çözümler sunmak için gelişmiş yapay zekâ algoritmaları ve blok zinciri teknolojisi kullanılmaktadır. BEP20 protokolü üzerine inşa edilen token, ölçeklenebilirlik, güvenlik ve diğer merkeziyetsiz uygulamalarla birlikte çalışabilirlik sağlar.

Kripto AdıMBP

Maksimum Arz200,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz15,994,914

Arz Fiyatı--