NRN

ArenaX Labs - AI Arena'nın yapımcıları - eğlenceli ve rekabetçi bir oyun deneyimi aracılığıyla yapay zeka sezgisini, herkes için okuryazarlığı teşvik etme misyonundadır. ARC ve SAI adlı 2 tescilli teknoloji platformuyla ArenaX, rekabetçi oyunların geleceğini şekillendirmede öncülük ediyor. AI Arena, yeni bir oyun çağını başlatan ARC altyapısı üzerine inşa edilmiş bir konsept kanıtıdır. Oyuncuların bir PvP arena oyununda güçlü yapay zeka karakterleri tasarladığı, eğittiği ve savaştığı rekabetçi bir oyundur. Oyuncuların amacı küresel bir liderlik tablosunun zirvesine tırmanmaktır.

Kripto AdıNRN

Maksimum Arz1,000,000,000

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