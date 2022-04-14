NRN

ArenaX Labs - AI Arena'nın yapımcıları - eğlenceli ve rekabetçi bir oyun deneyimi aracılığıyla yapay zeka sezgisini, herkes için okuryazarlığı teşvik etme misyonundadır. ARC ve SAI adlı 2 tescilli teknoloji platformuyla ArenaX, rekabetçi oyunların geleceğini şekillendirmede öncülük ediyor. AI Arena, yeni bir oyun çağını başlatan ARC altyapısı üzerine inşa edilmiş bir konsept kanıtıdır. Oyuncuların bir PvP arena oyununda güçlü yapay zeka karakterleri tasarladığı, eğittiği ve savaştığı rekabetçi bir oyundur. Oyuncuların amacı küresel bir liderlik tablosunun zirvesine tırmanmaktır.

Kripto AdıNRN

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
NRN/USDT
Neuron
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NRN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
NRN/USDT
Neuron
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (NRN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...