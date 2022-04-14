NRWA

NRWA, Nova Trade'in RWA Alım Satım Merkezi'nin yerel tokeni olup, Nova'nın yüksek hızlı Katman 2 DEX'inde tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (gayrimenkul, emtia, özel kredi ve daha fazlası) sorunsuz, düşük ücretli alım satımını sağlar.

Kripto AdıNRWA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1 100 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaNRWA, Nova Trade'in RWA Alım Satım Merkezi'nin yerel tokeni olup, Nova'nın yüksek hızlı Katman 2 DEX'inde tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının (gayrimenkul, emtia, özel kredi ve daha fazlası) sorunsuz, düşük ücretli alım satımını sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.