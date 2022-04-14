ORT

OrtJob güvenli, merkeziyetsiz bir teknolojiye dayalı serbest çalışılabilen işler sunarken bu iki hayali gerçekleştirmek için oluşturulan DeFi ve kendi kendini yöneten DAO'nun desteklediği yeni bir blok zinciri platformudur. Serbest çalışanlar, aralarından seçim yapabilecekleri ödeme yöntemlerinin yanı sıra çok çeşitli iş seçeneklerine sahip olacaklar. İşveren ve serbest çalışanın ayrıntılı değerlendirmelerine ve açıklamalarına bakabilecekleri için kullanıcılara şeffaflık sağlar. Bu platformun en büyük avantajı, KOMİSYON ÜCRETİNİN olmamasıdır. Yani kullanıcıların emekleriyle kazandıkları paralardan kesinti olmayacaktır.

Kripto AdıORT

Maksimum Arz869,380,155.8

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz807,930,012.78

Arz Fiyatı--