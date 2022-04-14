PRX

Parex Network, kullanıcı dostu merkeziyetsiz finans (DeFi) çözümleri sunmak üzere tasarlanmış bir Katman 1 blok zinciri ağıdır. Ethereum Sanal Makinesi (EVM) uyumluluğu ile Parex, geliştiricilere üzerinde çalışabilecekleri tanıdık bir ortam sunarak Web3 uygulamaları için sağlam bir temel oluşturur. Yerel tokeni PRX tarafından desteklenen Parex, işlemlerden yönetişime kadar kritik ağ işlevlerini güçlendirir.

Kripto AdıPRX

Maksimum Arz41,512,309

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz13,660,249

Arz Fiyatı--

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Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
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